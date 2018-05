Bologna | taxi verso lo sciopero | fumata nera in Comune

Bologna - taxi in rivolta sull'app controlla-turni : «Gps a bordo? Vietato per legge» : Bologna - Adesso sulla «app» del Comune per controllare i turni dei taxisti è scontro. Ieri, l'assessore alla Mobilità di Palazzo d'Accursio, Irene Priolo, ha detto senza mezzi termini che la ...