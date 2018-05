Bologna | Mirante parla del suo futuro

sport.virgilio

: GdS: 'Mirante, uno dei tanti napoletani di cuore juventino, ritrova la sua Signora. . Sondato come vice-Szczesny. M… - forumJuventus : GdS: 'Mirante, uno dei tanti napoletani di cuore juventino, ritrova la sua Signora. . Sondato come vice-Szczesny. M… - Dalla_SerieA : Mirante: ‘Ecco cosa mi ha insegnato Buffon’ - - cheobravo : RT @GoalItalia: #Mirante avvisa la #Juventus: 'A Torino ho già vinto, non è impossibile' ??#JuveBologna -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Antoniohato del suoal Corriere dello Sport: 'Voglio restare qui, spero che la società la pensi come me'. 'Ritorno alla Juventus? ha concluso l'estremo difensore delSto bene dove sono adesso e non mi sono mai posto il problema'.