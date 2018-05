: Bocciato piano, lascia capo Air France - NotizieIN : Bocciato piano, lascia capo Air France - CybFeed : #News #Bocciato piano, lascia capo Air France - TelevideoRai101 : Bocciato piano, lascia capo Air France -

Crisi nera ad Air: i dipendenti hanno respinto a maggioranza la proposta di accordo salariale della direzione sulla quale il presidente Janaillac aveva messo in gioco la sua permanenza. Immediato l'annuncio di dimissioni,proprio durante il 13° giorno di sciopero in due mesi. Ed è ancora più lontano un accordo sulle richieste di aumento salariale della compagnia. Il conflitto è già costato 300 milioni di euro. Sconfitto Janaillac: al referendum voluto dall'azienda, il 55,44% dei lavoratori ha detto "No" alle sue proposte.(Di venerdì 4 maggio 2018)