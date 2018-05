BNP Paribas | calano gli utili nel primo trimestre

BNP Paribas : utili netti in calo -17% - ma battono attese : BNP Paribas, banca numero uno in Francia per valore degli asset, ha comunicato di aver assistito nel primo trimestre dell'anno a un calo degli utili su base netta. Gli utili hanno comunque battuto le ...

Salone Risparmio - Succo - BNP Paribas AM - : investimenti SRI scudo contro cigni neri : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Andrea Succo , ...

BNP Paribas : nuova alleanza con svizzera M3 Real Estate : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – Bno Paribas Real Estate ha rafforzato la sua presenza in Europa siglando una nuova alleanza con la società svizzera m3 Real Estate con sede a Ginevra. Fondata nel 1950 e gestita da Teresa Astorina, m3 Real Estate ha oltre 100 dipendenti basati principalmente a Ginevra. Lo rende noto il gruppo bancario francese in un comunicato.“Abbiamo scelto di firmare una partnership esclusiva con m3 Real Estate, società ...

BNP Paribas : nuova alleanza con svizzera M3 Real Estate (2) : (AdnKronos) – “L’alleanza con Bnp Paribas Real Estate si sposa perfettamente con la nostra strategia di sviluppo e con l’intenzione di rafforzare la nostra posizione di leader immobiliare nella svizzera romanda. Siamo orgogliosi di mettere le nostre competenze e know-how a disposizione di un’azienda così prestigiosa e riconosciuta a livello internazionale; e siamo convinti che questa collaborazione potrà beneficiare ...

Prysmian - BNP Paribas riduce le vendite : Teleborsa, - Dal 6 marzo 2018, la banca francese BNP Paribas ha ridotto lo " short selling " su Prysmian dallo 0,99% allo 0,78%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni ...

Prysmian - BNP Paribas riduce le vendite : Dal 6 marzo 2018, la banca francese BNP Paribas ha ridotto lo " short selling " su Prysmian dallo 0,99% allo 0,78%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

BNP Paribas Reim : in 2017 volume transazioni sale a 4 - 8 mld (2) : (AdnKronos) – La società fornisce servizi a 360 gradi che coprono l’intero ciclo di vita degli investimenti immobiliari in tutti i Paesi d’Europa e in tutti i settori. Con oltre 50 anni di esperienza, Bnp Paribas Reim offre investimenti di lungo termine nel settore immobiliare in Europa generando reddito e creando valore.I professionisti immobiliari di Bnp Paribas Reim uniscono in sé competenze locali e pratiche globali, ...