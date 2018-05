“Bitcoin come una moneta estera” | il Fisco tassa i guadagni da criptovalute

wired

(Di venerdì 4 maggio 2018) Addio paradisi criptofiscali: anche per i bitcoin è venuto il tempo delle tasse, già dalla prossima dichiarazione dei redditi. A dirlo, dopo il grande “boh!” normativo degli ultimi anni, è stata la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, rispondendo alla domanda posta da un contribuente. Secondo ilda ora in avanti i bitcoin vanno trattati alla stregua di una valuta estera che –è noto – èbile. E l’ammontare va inserito nel modulo RW o RT della dichiarazione dei redditi. Ma che significa esattamente? Primo caso: se a incassare i bitcoin è un’azienda o un’attività commerciale, èse avesse ricevuto dollari, rubli o sterline. Il trattamento fiscale è il medesimo. E se il titolare dell’azienda, in seguito, dovesse rivendere i bitcoin e ricavarne una plusvalenza, dovrebbe pagarci le tasse,un normale reddito di impresa. Se, al ...