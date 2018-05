Bilancio UE | Rossi | Con tagli a coesione e PAC proposta Juncker colpisce Regioni

Clima : 14 ministri dell’Ambiente Ue - il 20% del prossimo Bilancio contro i cambiamenti : L’Unione europea dovrebbe spendere almeno il 20% del suo bilancio futuro per combattere i cambiamenti Climatici e tutte le spese in generale devono essere in linea con gli obiettivi Climatici. Questi i contenuti di una lettera inviata alla Commissione europea da 14 ministri dell’Ambiente. Si prevede che la Commissione presenti la sua proposta per il bilancio Ue a lungo termine post 2020 a maggio. La proposta costituirà la base dei ...