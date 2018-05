Biathlon | Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 | le date preliminari Mondiali a Oestersund

oasport

: Il calendario preliminare del 2018/19 di biathlon, nove tappe di Cdm con Anterselva dal 21 al 27 gennaio 2019. Mo... - Ski_Nordik : Il calendario preliminare del 2018/19 di biathlon, nove tappe di Cdm con Anterselva dal 21 al 27 gennaio 2019. Mo... - OA_Sport : #biathlon Andiamo a scoprire il calendario per il Biathlon nel 2018/2019 - Fisiofficial : Tutte le date della stagione 2018/19 di @IBU_WC @IBU_CUP @IBU_Junior -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Diramato il programma per la nuova stagione per quanto riguarda il: l’IBU ha stilato una bozza per l’inverno che verrà approvata nel corso del Congresso in programma a Porec (Cro) dal 5 al 9 settembre. Saranno nove le tappe per ladel: si parte da Pokljuka (Svk) e si conclude a metà marzo ad Oslo (Nor). Isaranno in programma ad(Sve) dal 7 al 17 marzo. Questo il programma:ESTIVI Nove Mesto (Cze) dal 21 al 25 agostoDEL1a tappa – Pokljuka (Svk) dal 30 novembre al 9 dicembre2a tappa – Hochfilzen (Aut) dal 10 al 16 dicembre3a tappa – Nove Mesto (Cze) dal 17 al 22 dicembre4a tappa – Oberhof (Ger) dal 7 al 13 gennaio5a tappa – Ruhpolding (Ger) dal 14 al 20 gennaio6a tappa – Anterselva (Ita) dal 21 al 27 gennaio7a tappa – Canmore ...