Biathlon - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : le date preliminari. Mondiali a Oestersund : Diramato il programma per la nuova stagione per quanto riguarda il Biathlon: l’IBU ha stilato una bozza per l’inverno che verrà approvata nel corso del Congresso in programma a Porec (Cro) dal 5 al 9 settembre. Saranno nove le tappe per la Coppa del Mondo: si parte da Pokljuka (Svk) e si conclude a metà marzo ad Oslo (Nor). I Mondiali saranno in programma ad Oestersund (Sve) dal 7 al 17 marzo 2019. Questo il programma: Mondiali ...