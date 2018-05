Berlusconi punta su Giorgetti per trovare i voti «responsabili»

PAOLO SORRENTINO - LORO 2 : IL SECONDO FILM SU SILVIO Berlusconi / "Non volevo puntare il dito contro nessuno" : PAOLO SORRENTINO torna al cinema con LORO 2, il SECONDO FILM su SILVIO BERLUSCONI: le dichiarazioni del regista e degli attori Elena Sofia Ricci e Toni Servillo.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:40:00 GMT)

[Il retroscena] L'irritazione di Mattarella : Berlusconi e Salvini costretti a decidere. E punta sul Pd : Pd e M5s al Senato hanno 165 voti, troppo pochi per una navigazione certa visto che molti senatori Pd, ancora memori dello streaming del 2013, non accetterebbero il compromesso con i grillini e ciò ...

Sorrentino & Lui - prima puntata al cinema dell'epopea su Berlusconi : Noemi Letizia, Mariano Apicella, Silvio Berlusconi e Veronica Lario sono loro, con nomi e cognomi. E poi ci sono Sergio Morra, Kira, Santino e Paolo Spagnolo che invece sono ispirati soltanto a ...

Consultazioni - i sospetti di Salvini : 'Berlusconi punta al governo tecnico' : A differenza dei capponi di Renzo Tramaglino, Di Maio e Salvini continuano a beccarsi ma conoscono il loro destino e stanno facendo di tutto per evitarlo. 'Qualcuno tifa per il governo tecnico' tuona ...

Berlusconi punta su Casellati. Ecco il piano per isolare l’alleato : Come gli alligatori sulla riva del grande fiume, Silvio Berlusconi attende che nelle fauci spalancate gli cada un esploratore. Se la scelta del Colle premiasse (come lui si augura) Elisabetta Alberti Casellati, il leader di Forza Italia non vedrebbe in lei la presidente del Senato e nemmeno la seconda carica della Repubblica eletta perfino con i vo...

Giorgia Meloni furibonda contro Silvio Berlusconi : spunta una foto clamorosa : Che Giorgia Meloni fosse infuriata per il fuoriprogramma al Quirinale di Silvio Berlusconi è ormai cosa nota. Dopo l'attacco non previsto al M5s, infatti, i due hanno aspramente litigato dietro a una ...

Vicino al Quirinale spunta un murales : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i 'Bari' di Caravaggio. Subito rimosso : Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica ...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

Il centrodestra punta su Giorgetti : il passo indietro di Salvini concordato con Berlusconi : Scintille nel centrodestra, prima, durante e dopo l'incontro al Quirinale. Dal comunicato congiunto, "su cui abbiamo discusso abbastanza", come dice Silvio Berlusconi, alla passeggiata ad alta tensione che i tre leader...

Così Salvini e Di Maio puntano a mettere Berlusconi nell’angolo : C’è aria di pre-accordo, perlomeno in casa 5 Stelle. Nelle dichiarazioni pubbliche si attaccano, si punzecchiano, ma poi, quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio si telefonano trovano sempre un modo per ritrovare il sereno e stringere un’intesa. Come è successo ieri. I due hanno cambiato assieme, e improvvisamente, il nome del presidente della commis...

Esce in 2 puntate "Loro" - il film di Sorrentino su Berlusconi : Sullo sfondo Silvio Berlusconi che canta "Malafemmena", in una grande villa con piscina, davanti a una folta schiera di ospiti che lo guardano incantati. Si chiude così il trailer di "Loro 1", l'atteso nuovo film...

Senato - la Lega punta sulla Bernini. Berlusconi : «Così si rompe la coalizione» | : In Parlamento, prima giornata di scrutini senza accordi. Il Carroccio sceglie di sostenere la senatrice di centrodestra: «Un gesto di responsabilità». Di Maio (M5S): «Pronti a votarla». E l’ex Cavaliere s’infuria

Rebus Senato - Berlusconi ordina ai suoi di votare Romani ma spunta la Bonino : Al Senato oggi è la giornata del tosa quorum, da sabato alla terza votazione, i primi due classificati andranno, se nessuno vince, alla votazione finale, la quarta, e chi prende più voti sarà eletto presidente...

Berlusconi - Salvini e Meloni puntano ancora su Paolo Romani per la presidenza del Senato : Resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centrodestra punta per la presidenza di palazzo Madama. È questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel corso di un vertice a palazzo Grazioli.Dopo la riunione che si è tenuta ieri, sempre nella residenza romana del Cavaliere, oggi un nuovo vertice del centrodestra al quale hanno preso ...