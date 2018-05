Bergamo | bullismo contro compagno di classe | ' arrestati' due minorenni

liberoquotidiano

: Un anno di lesioni e minacce aggravate. Oggi per ordinanza del tribunale per i minorenni i due 16enni sono stati ar… - manca_maura : Un anno di lesioni e minacce aggravate. Oggi per ordinanza del tribunale per i minorenni i due 16enni sono stati ar… - Simone76623275 : RT @notiveri: #Bullismo a scuola, a Zogno (Bergamo) arrestati due studenti di 16 anni: Sono accusati di lesioni e minacce nei confronti di… - anis_epis : #bullismo Insulti e botte per un anno nei confronti di un compagno all'interno di un istituto scolastico: arrestat… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Per oltre un anno avrebbero insultato, minacciato e picchiato undi, un coetaneo di 16 anni, ma per loro ieri è scattata da parte del tribunale dei minori diun'ordinanza di collocamento in comunità. A eseguirla i carabinieri di Zogno che si sono