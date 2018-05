Bentley - Al volante della Continental GT - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 4 maggio 2018) La nuovaGT si presenta agli occhi del mondo non esattamente in punta di piedi. Lobiettivo, dichiarato senza troppi giri di parole, è quello di imporsi come la "Grand Tourer" migliore del globo terrestre: ovvero come la supercar perfetta per affrontare lunghi viaggi. In qualsiasi condizione e senza dover accettare alcun tipo di compromesso, in termini di confort e prestazioni. Grand tour. Quale migliore occasione quindi di un Grand Tour in piena regola, nel cuorevecchia Europa, per mettere alla prova la terza generazione di questo grande classico made in England? Un viaggio da scolare tutto dun fiato, da Kitzbühel, in Austria, fino alle Dolomiti del Sud Tirolo, dove ci siamo sentiti un po a casa, per finire a Monaco di Baviera, nella grande Germania. Centinaia di chilometri tra passi alpini, ghiacciai e borghi resi inconfondibili dai classici ...