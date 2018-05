: Bene Borse su dati Usa, Milano +1,12% - TelevideoRai101 : Bene Borse su dati Usa, Milano +1,12% - bravascema : @ammaiFiamma @thepalecountess Sulle borse sono ferratissima, anche solo perché le uso tantissimo e so bene cosa mi… - ilmetropolitan : Reggio Calabria, cerimonia di consegna di tre borse di studio in memoria del Magistrato Michele Barillaro Biesse As… -

Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari, la migliore tra leeuropee. I mercati riprendono fiato nel finale sulla scia di Wall Street, che vira in positivoficiando del calo della disoccupazione Usa e del nuovo balzo di Apple. Al'indice Ftse Mib guadagna l'1,12% a 24.335 punti. Brillano Ferrari, dopo la trimestrale sopra le attese, e Telecom Italia. Londra chiude gli scambi a +0,86%, mentre Francoforte avanza dell'1,02% e Parigi segna un +0,26%. In calo euro/dollaro a 1,19.Spread Btp-Bund a 125 punti(Di venerdì 4 maggio 2018)