Bellew vs Haye ad alta tensione | ancora una rissa prima del match | il video

(Di venerdì 4 maggio 2018) Una parola di troppo e sono subito scintille. Non è una novita' quando a sfidarsi in conferenza stampa sono Tonye David, in attesa di farlo su ring. Per entrambi quello del prossimo 5 maggio al Millenium Dome di Greenwich potrebbe essere l'ultimo combattimento, soprattutto in caso di sconfitta, anche se in tanti sono pronti a scommettere che ci sara' un terzoqualora fossead uscire vittorioso dal quadrato. Non ci sono titoli in palio, ma solo la gloria in quello che sembra più che altro un regolamento di conti. Del resto si tratta di due veterani, ex campioni mondiali, ormai agli sgoccioli delle rispettive carriere. Ma alla luce della battaglia dello scorso anno e del cattivo sangue che corre tra i due pugili britannici, c'è da scommettere che anche questa volta se le daranno di santa ragione. Scintille in conferenza stampa Il combattimento ...