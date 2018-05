Beach volley | World Tour 2018 | Mersin Le “liceali” russe fra Menegatti Giombini e gli

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Terzo turno vincenti “stellare” : alle 19.30 Rossi/Caminati puntano alla top ten! : Otto sfide maschili e otto femminili di livello stratosferico. Il pomeriggio/sera del Terzo turno del tabellone vincenti del 4 Stelle di Huntington Beach sarà una vera e propria girandola di emozioni per gli appassionati di Beach volley con partite di altissimo livello che qualificheranno i vincenti al quarto turno (quarti di finale) e decreteranno tra i perdenti (secondo turno) i 25mi classificati. L’unica coppia italiana presente nel ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Menegatti/Giombini avanti col brivido : azzurre nei sedicesimi! : Qualificazione col brivido per Marta Menegatti e Laura Giombini che rischiano grosso con le esordienti turche Eryldiz/Vence ma riescono a vincere 2-1 e volano ai sedicesimi di finale del torneo 3 Stelle di Mersin al termine di un match rocambolesco che valeva il terzo posto nel girone preliminare. Le azzurre sono partite forte e non hanno lasciato scampo alle rivali nel primo set, vinto 21-10. Nel secondo set le italiane calano vistosamente e ne ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Rossi/Caminati : che impresa!!! Battuti i campioni di Xiamen : Non finioscono più di stupire Marco Caminati ed Enrico Rossi che si ritrovano dopo sei mesi e fanno salire a sei le partite vinte consecutivamente in coppia dopo il trionfo di Aalsmeer e i primi due turni del 4 Stelle di Huntington Beach. La vittoria più prestigiosa è sicuramente quella di stasera ottenuta ai danni dei russi Soyanovskiy/Velichko, reduci dal secondo posto di Doha e dal primo di Xiamen due settimane fa. La sorpresa si materializza ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Rossi/Caminati : avanti tutta! Ora i campioni di Xiamen : Tutto facile per Marco Caminati ed Enrico Rossi che ripartono da dove avevano lasciato, da una vittoria, nel torneo 4 Stelle di Huntington Beach, una location storica per il circuito mondiale, sulla sabbia che tradizionalmente ospita una tappa del circuito AVP. Gli azzurri sono partiti con il piede giusto nel torneo che si disputa con la formula del doppio tabellone, vincenti e perdenti, superando senza troppe difficoltà 2-0 gli statunitensi ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Menegatti/Giombini : impresa sfiorata e domani con le padrone di casa per superare il turno : impresa solo sfiorata dall’unica coppia italiana rimasta in gara nel torneo 3 Stelle di Mersin in Turchia. Marta Menegatti e Laura Giombini hanno impegnato duramente nella semifinale del loro girone la coppia brasiliana Elize Maia/Maria Clara, uscendo sconfitte solo al terzo set. Perso il primo parziale 21-16, le azzurre hanno dominato il secondo set, imponendosi 21-15 e nel terzo parziale hanno giocato punto a punto cedendo solo ai ...

Beach volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Out gli azzurri in qualificazione. Rossi/Caminati : inizia l’avventura. Si torna al doppio tabellone : Il Beach volley come era una volta, con il doppio tabellone vincenti e perdenti, torna a fare capolino nel World Tour solo per la tappa di Huntington Beach, dove il circuito mondiale Fivb e il circuito professionistico AVP si incrociano in un appuntamento unico nel suo genere. Su questa sabbia si sono consumate sfide epiche nel Beach volley americano, ai tempi di Sinjin Smith, Randy Stoklos e Sua Maestà Karch Kiraly: non è la prima volta che i ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Menegatti/Giombini : finalmente main draw! Eliminati in qualificazione gli altri azzurri : Dopo aver falllito per due volte l’ingresso al tabellone principale, Marta Menegatti e Laura Giombini centrano l’ingresso al main draw nel torneo 3 Stelle di Mersin e da domani saranno le uniche azzurre in gara nel torneo turco, dopo l’eliminazione nei due turni di qualificazione delle altre quattro coppie italiane al via. Menegatti/Giombini hanno superato senza giocare il primo turno e, nel secondo, hanno superato 2-0 (21-18, 21-18) le tedesche ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Cinque coppie azzurre a caccia del posto in tabellone principale. E’ subito derby tra le donne : E’ subito derby in campo femminile nel primo turno delle qualificazioni del torneo 3 Stelle del World Tour che scatta oggi a Mersin in Turchia. Massiccia la presenza azzurra con due coppie in campo maschile e tre nel torneo femminile dove due dei tre binomi italiani al via si scontreranno fra loro. La coppia esordiente nel World Tour Costantini/Puccinelli affronterà in fatti Traballi/Zuccarelli e la vincente della sfida tutta italiana ...

Beach volley - World Tour 2018 Langkawi. E’ “Grande Russia” anche in Malesia : Due coppie in semifinale anche in Malesia, dopo il dominio in campo maschile nel torneo 4 Stelle di Xiamen. La Russia continua a stupire e strabiliare nel World Tour di Beach volley e, nel torneo 1 Stella di Langkawi che oggi ha vissuto una giornata decisiva per la definizione della “top four” maschile e femminile, piazza una coppia maschile e una femminile in semifinale con buone possibilità di arrivare fino in fondo. Per il resto ...

Beach volley - World Tour 2018. Niente States per i campioni europei : infortunio alla caviglia per Daniele Lupo : Non è un momento fortunato per gli azzurri del Beach volley che si presenteranno in versione “ridotta” all’appuntamento con una delle settimane più intense della stagione 2018, la prossima che vedrà disputarsi ben quattro tornei del World Tour contemporaneamente, Huntington Beach (Usa, 4 Stelle), Mersin (Turchia, 3 Stelle), Manila (Filippine 1 Stella e Phnom Pehn (Cambogia 2 Stelle). Dopo il forfait di Alex Ranghieri, alle ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018. Ecco le date del circuito tricolore : Sette appuntamenti, uno in più rispetto all’anno scorso, cinque tappe da giugno ad agosto, la Coppa Italia e la finale che assegna lo scudetto tricolore. La Fipav ha svelato date e località (sei le regioni coinvolte) del Campionato Italiano di Beach volley 2018 che la Federazione sta cercando di riportare su buoni livelli dopo i problemi di due stagioni fa. Tutte le tappe avranno il torneo sia maschile che femminile. Si parte ...

Beach volley : il Campionato Italiano parte da Lecce l'8 giugno : ROMA -Tutto è pronto per l'edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley . Dopo i positivi feedback ricevuti lo scorso anno, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo ha il piacere ...

Beach volley - Torneo 4 stelle di Huntington Beach : forfait di Lupo-Nicolai - la coppia azzurra out per infortunio : Lupo-Nicolai e Ranghieri-Caminati non parteciperanno al Torneo 4 stelle di Huntington Beach, in California Al via martedì 1 maggio il Torneo 4 stelle di Huntington Beach, California. Nel tabellone ...