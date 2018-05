Barcellona | due supereroi sulla stessa macchina | con Iniesta spunta Batman

Inter pronta a tutto per Rafinha : arrivano due offerte al Barcellona Video : In casa #Inter si comincia a pianificare gia' la prossima stagione nonostante ci siano ancora tre partite da giocare in questo campionato. La corsa Champions si è complicata pesantemente dopo la sconfitta subita sabato contro la Juventus per 3-2 [Video], con i bianconeri che hanno rimontato una gara che sembrava persa visto che fino all'88' l'undici di Luciano Spalletti era in vantaggio. Ora i nerazzurri sono al quinto posto a 66 punti, a ...

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael Nadal è inarrestabile! 11° trionfo sul rosso catalano - piegato Tsitsipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona. Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

Juve-Real e Barcellona-Roma - tutto sui due 'quarti' di Champions League : Italia-Spagna, ci risiamo. I quarti di finale di Champions League mettono di fronte due delle tre squadre iberiche e le due italiane giunte fra le migliori otto squadre europee. Nell’anno forse più buio del nostro calcio, segnato dal mancato Mondiale, una piccola consolazione arriva dall’approdo ai quarti di due squadre italiane: non accadeva dalla stagione 2006-07, grazie alla Roma e al Milan, poi vincitore. Il sorteggio ...

Edicola : le due facce della medaglia Champions - dal trionfo della Roma al fallimento del Barcellona : Il Corriere dello Sport: "Roma nel mito" Il quotidiano Romano celebra a sua volta la squadra di di Francesco parlando di "leggendaria remuntada". TuttoSport: "Estasi Roma!" Il giornale torinese si ...

La Roma si arrende al Barcellona 4-1 dopo due autogol : Roma, 5 apr. , askanews, Il Barcellona demolisce la Roma 4-1 e ipoteca il passaggio alle semifinali di Champions League. Risultato pesante che non rispecchia in pieno quello che si è visto in campo, ...

Champions League : Il Barcellona vince 4-1. Ma la Roma reclama per due calci di rigore : Roma – Finisce 4-1 per il Barcellona l’andata dei quarti di finale di Champions League. Risultato bugiardo per quanto visto in campo, con una Roma che recrimina per due calci di rigore e più di un’occasione davanti a Ter Stegen sciupata. Clamoroso il tabellino dei marcatori a favore dei Blaugrana, con De Rossi e Manolas autori delle prime due segnature per i padroni di casa. Dzeko segna per i giallorossi dopo il tris di Piquè, ...

Barcellona-Roma 4-1 : con due autogol non basta Dzeko : BARCELLONA - La Roma come la Juventus . Come gli uomini di Allegri battuti 3-0 in casa dal Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions League , anche quelli di Di Francesc o hanno giocato una ...

Champions League - la Roma tracolla al Camp Nou : finisce 4-1 per il Barcellona. I giallorossi piegati da due autoreti : La Roma di Eusebio Di Francesco esce sconfitta dal Camp Nou nell’andata dei quarti di finale di Champions League: il Barcellona vince 4-1 e ipoteca il passaggio alla semifinale. Un risultato pesante per i giallorossi, punita sfortunata nel segnare i due autogol che hanno facilitato la vita a i padroni di casa. I giallorossi infatti mostrano personalità, si vedono negare un rigore su Dzeko e poi in maniera atroce subiscono due autoreti a ...

Rigore Roma - due penalty non concessi - Dzeko non ci sta : “l’arbitro doveva fischiare anche contro il Barcellona…” : Rigore Roma, sconfitta per i giallorossi che recrimino per un penalty non fischiato contro il Barcellona per un fallo di Semedo ed un altro su Pellegrini, ecco le parole di Dzeko a Premium Sport: “Dal 1′ abbiamo provato a pressare alto come sempre anche se sappiamo che sono più forti. Abbiamo dato tutto e il 4-1 è un po’ troppo. Tre di questi sono stati autogol. Rigore di Semedo? Se lo dava la partita cambiava. anche ...

Champions. Due autogol e il cinismo del Barcellona - la Roma cede 4-1 al Camp Nou : A cavallo della pausa De Rossi e Manolas 'sbagliano' porta e spianano la strada ai blaugrana. Piqué cala il tris, Dzeko riaccende la luce sulla qualificazione all'80', Suarez cala il sipario. Martedì prossimo all'Olimpico la montagna da scalare è altissima

Barcellona-Roma 4-1 : Dzeko non basta - giallorossi puniti da due autogol - Piqué e Suarez : Sfortunata, la Roma perde in trasferta contro il Barcellona (4-1) nell'andata dei quarti di finale della Champions League. In gol De Rossi e Manolas con un'autorete, poi Piqué, Dzeko e...

Barcellona-ROMA - MOVIOLA/ Video - due rigori non concessi su Dzeko e Pellegrini (Champions League) : BARCELLONA-ROMA, MOVIOLA in Champions League: Dzeko e Pellegrini reclamano due rigori, dubbi soprattutto riguardo l'intervento sul centravanti bosniaco(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:13:00 GMT)

ROMA SI QUALIFICA SE... / Barcellona - Champions : sfortuna e uno-due blaugrana - ora si fa dura : Champions League, la ROMA si QUALIFICA SE... a Barcellona serve la saggezza di Di Francesco e una buona dose di calma: c'è anche la partita di ritorno all'orizzonte(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:49:00 GMT)

