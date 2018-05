vanityfair

: Bambini, pedalate nella natura - GaribaldiIl : Bambini, pedalate nella natura -

(Di venerdì 4 maggio 2018) @stockadobe Con la primavera la voglia di giocare e di trascorrere momenti all’aria aperta aumenta. Che sia una semplice pedalata in mountain-bike lungo il corso di un fiume o all’interno di un parco cittadino trascorrere del tempo in famiglia, regalando aimomenti di puro divertimento, è sempre un’idea meravigliosa. Proprio per incentivare i genitori a trascorrere con i propri figli pomeriggi all’insegna del gioco attraverso attività che regalano benessere e divertimento, come quella delle scampagnate in bicicletta, Nesquik ha ideato il concorso Storie in Bici, che mette in palio 200 mountain bike (con caschetto), che potranno essere personalizzate con il nome del bambino o della bambina. Partecipare è semplice: dal 23 aprile al 10 agosto basta acquistare una confezione di Nesquik Pronto da bere, Nesquik Opti-Start, Nequik Extra Choco o Nesquik 30% meno ...