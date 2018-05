Autostrade | allarme per le gallerie liguri Troppi ritardi per la messa in sicurezza

Continua l'allarme maltempo - disagi su Autostrade e linee ferroviarie : Continua a salire il tragico bilancio causato dall'ondata di maltempo che da domenica scorsa si è abbattuta su tutta l'Europa. Diversi decessi per assideramento sono avvenuti in Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Francia, Serbia, Slovenia, Romanie e Italia, per un totale di 55.Pioggia gelata in Emilia RomagnaIn Italia sono diversi i disagi causati dalle intemperie. La pioggia gelata caduta in queste ore ha reso necessaria ...