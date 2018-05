Autodesk SketchBook diventa completamente gratuito su Windows 10

surface-phone

(Di venerdì 4 maggio 2018)è, per chi non lo conoscesse, uno dei software più professionali quanto apprezzati nel settore del disegno digitale praticato sui tablet e 2-in-1 mediante le penne touch. La compagnia ha annunciato nella giornata di ieri un’importantissima novità per la sua applicazione passando da essere a pagamento (circa 3 euro di acquisiti in-app per usufruire di tutte le funzioni) ad esseregratuita. Ciò significa che adesso è possibile scaricare e utilizzareal pieno delle sue feature con immagini ad alta risoluzione e filtri speciali senza spendere nemmeno un centesimo. Questa particolare promozione non è temporanea ovvero si tratta di una decisione presa a lungo termine ed è stata applicata, oltre che su Android e iOS, anche sul Microsoft Store di10. Probabilmente gli utenti di quest’ultimo sistema operativo saranno ...