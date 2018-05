Auto | 1000 Miglia | dopo 70 anni la ‘Freccia rossa’ torna a Milano

meteoweb.eu

: RT @robydgiulio: Nella rivendita di auto a colleferro ho Messo macchine da tutti i prezzi da 1000 euro in su se c’è qualcuno interessato pu… - BrNovin : RT @robydgiulio: Nella rivendita di auto a colleferro ho Messo macchine da tutti i prezzi da 1000 euro in su se c’è qualcuno interessato pu… - Pomilids : ??? Il Comune di Milano punta sulla mobilità elettrica con mille colonnine di ricarica... e Regione Lazio e Roma Cap… - sciltian : @Enzo_Altieri Infatti siamo la seconda economia manifatturiera d’Europa, abbiamo 621 autoveicoli ogni 1000 abitanti… -

(Di venerdì 4 maggio 2018), 4 mag. (AdnKronos) – è stato presentato oggi, a Palazzo Marino, il passaggio dellanel cuore della città del design e della moda: quest’anno, per la prima volta, la corsa attraverserà il centro di, in omaggio al luogo dove fu ideata. All’incontro hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore allo Sport Roberta Guaineri, l’Ad diAlberto Piantoni e l’Head of Fca Heritage Roberto Giolito. Il passaggio acaratterizzerà la trentaseiesima rievocazione della gara di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. Lanon ha mai portato sotto la Madonnina quello che Enzo Ferrari definì un “museo viaggiante unico al mondo”, con il suo patrimonio di arte, design, storia e tecnologia: lo farà per la prima volta nell’edizione 2018. “e Piazza del Duomo – ha spiegato ...