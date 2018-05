Audi A7 Sportback | tecnologia | e prezzo | sono al top

Audi A7 Sportback - la nostra prova : È lì parcheggiata sotto il centro operativo della DIA tra le altre gemelle di Ingostadt. Il sole caldo di Torino scolpisce sulla carrozzeria un intenso gioco di luci e ombre. Le giriamo attorno. L’ampia griglia single frame, le prese d’aria, i profili pronunciati, il grande portellone con lo spoiler elettrico e il retrotreno con la fanaleria senza soluzione di continuintà la rendono ancora più larga dei suoi 191 cm di fianchi, ben ...

Alla scoperta dell’Audi A3 Sportback : Presentata come concorrente della Volkswagen Golf, l’Audi A3 Sportback rappresenta una novità per il modello, visto che mancava nella prima serie, e rientra nel segmento premium: una vettura spaziosa e con una dotazione di sicurezza completa, ideale per chi vuol godersi un’esperienza di guida unica. Le finiture curate in ogni dettaglio sono il punto di forza di questa cinque porte dal prezzo tutto sommato elevato ma giustificato, ...

Audi RS5 Sportback - ecco la nuova generazione da 450 cavalli : Con 450 cavalli e prestazioni da supercar, Audi Sport lancia la nuova RS5 Sportback destinata, ma che arriverà nel corso dell'anno anche in Europa. Ha sotto il cofano lo stesso mostruoso propulsore della Coupé RS5. Ciò significa che la potenza è ...

Audi RS 5 Sportback - la cinque porte sportiva globale debutta a New York – FOTO : Si sa che al mercato yankee i cavalli piacciono assai, dunque Audi non si è lasciata scappare l’occasione di presentare una primizia al salone di New York che si sta svolgendo in questi giorni: la RS 5 Sportback. Si tratta di una novità per la casa dei Quattro anelli: una coupé cinque porte assolutamente sportiva e dal design aggressivo e accattivante, che può contare sulla spinta di un V6 biturbo 2.9 TFSI da 450 Cv e 600 Nm di ...

Audi svela la RS 5 Sportback da 450 cv. Debutto a New York per inedita coupé 5 posti ad alte prestazioni : NEW York - Audi Sport ha lanciato in occasione del New York International Auto Show la nuova cinque porte high-performance RS 5 Sportback, un modello che nasce nell'ambito delle attività...

Audi A7 Sportback - l'alta gamma cerca nuove vie : Audi A7 Sportback, l'alta gamma cerca nuove vie Le berline di rappresentanza non sono più quelle di una volta. Lo dimostra la nuova Audi A7 Sportback Continua a leggere