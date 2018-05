Atletica | squalificati cinque marciatori | coinvolgimento con lo squalificato coach Viktor

oasport

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nel weekend sono in programma i Mondiali a squadre di marcia maatleti russi non potranno parteciperanno all’evento che si disputerà a Taicang (Cina). La IAAF ha infatti deciso di revocare lo status di atleti neutrali autorizzati per uncon l’allenatoreChegin, giàper i noti casi doping. A rimenre fuori sono dunque Klavdiya Afanasyeva, Olga Eliseeva, Yuliya Lipanova, Sergey Sharypov e Sergey Shirobokov. La decisione è stata presa “in attesa di ulteriori indagini su una serie di problemi seri derivanti dalla loro partecipazione ad un periodo di allenamenti a Karakol nella Repubblica del Kirghizistan il mese scorso, con ilChegina vita“. (foto FIDAL/Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...