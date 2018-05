Atletica | record italiano under 23 sui 5000m per Yeman Crippa Sesto azzurro di sempre

Atletica - nuovo record del mondo per Oney Tapia : L'atleta dell'Omero Runners Bergamo, con 45,65 metri, scrive il nuovo primato paralimpico nel lancio del disco

Atletica : Maratona Roma record : L'eventosportivo di interesse internazionale è stato presentatonell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, con una novità: ilvillaggio dello sport non sarà più all'Eur ma all'interno delRome Convention ...

Atletica - Mondiali mezza maratona 2018 – Record del mondo di Netsanet Kebede! Kamwroror piazza la tripletta : A Valencia (Spagna) si sono disputati i Mondiali di mezza maratona. Fantastica prestazione di Netsanet Gudeta Kebede che ha realizzato il nuovo Record mondiale in gara solo femminile. La 21enne etiope, che fino a oggi vantava un personale di 1h07:26 fatto siglare lo scorso novembre a New Delhi, ha trionfato in 1h06:11, battendo così il precedente primato di Lornah Kiplgat (1h06:25 a Udine nel 2007). Ricordiamo invece che il Record del mondo in ...

Atletica - Campionati NCAA Indoor : Norman record : e da Michael Norman, che hanno fermato il cronometro in 3'00'77, ma il tempo non verrà omologato come record del mondo perché Benjamin proviene da Antigua e Barbuda e gli altri tre atleti sono ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Italia - tra luci e ombre : il bronzo di Alessia Trost e il record della staffetta illuminano Birmingham : È andata meglio del previsto. L’Italia era annunciata come una semplice comparsa ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera e invece è riuscita in qualche modo a essere protagonista, chiudendo la rassegna iridata con un bottino positivo considerando anche che ci siamo presentati con una delegazione ridotta all’osso. Appena tredici azzurri presenti a Birmingham e poche speranze di fare bene alla vigilia ma concludiamo con la medaglia di bronzo ...

Atletica : Mondiali indoor - ecco i record : ANSA, - BIRMINGHAM , GRAN BRETAGNA, , 4 MAR - Un record italiano per chiudere i Mondiali indoor di Atletica a Birmingham. A realizzarlo è la 4x400 femminile: Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 Italia da record con la staffetta. Record del Mondo per la Polonia - Lavillenie e Spanovic sugli scudi : 3000 METRI , MASCHILE, : Yomif Kejelcha si conferma Campione del Mondo. Il 20enne etiope si impone con il tempo di 8:14.41: si tratta del crono peggiore per un vincitore della rassegna iridata. L'...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 Coleman - Morris e Harrison sfiorano il record del mondo. Doppietta Dibaba - mitico tris di Maslak : Lo statunitense si spinge a soli tre centesimi dal già suo record del mondo: è lui l'erede di Usain Bolt dopo essere salito sul podio iridato anche sui 100m? Alle sue spalle l'eccezionale cinese ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Coleman - Morris e Harrison sfiorano il record del mondo. Doppietta Dibaba - mitico tris di Maslak : Serata scoppiettante a Birmingham (Gran Bretagna) dove si stanno svolgendo i Mondiali 2018 di Atletica leggera. In palio ben nove titoli, non sono mancate le emozioni e prestazioni di lusso. SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE): Sandi Morris ha cercato il record del mondo! La statunitense, certa del successo, ha tentato un esorbitante 5.04 per andare oltre la misura imposta da Jenny Suhr ma sono arrivati tre nulli. La 25enne, dopo i secondi ...

Atletica - caccia al Record del Mondo di Maratona! Wilson Kipsang cerca il colpaccio a Tokyo nella notte : Questa notte si tenterà l’assalto al Record del Mondo della Maratona. L’appuntamento è a Tokyo dove si cercherà di scendere sotto le 2h02:57, il tempo che Dennis Kimetto fece registrare a Berlino nel 2014. L’uomo più atteso è Wilson Kipsang, vincitore lo scorso anno nella capitale giapponese e desideroso di riprendersi il primato che gli apparteneva prima della sfuriata del connazionale. Il kenyano vanta un personale di 2h03:13 ...

Atletica - ecco il nuovo Bolt : Christian Coleman è un fenomeno - record del mondo [VIDEO] : Christian Coleman è il nuovo ‘fulmine’. Lo sprinter americano ha battuto il record di Maurice Green sui 60 metri piani indoor e ottenuto il nuovo record ad Albuquerque con il tempo di 6 secondi e 34 centesimi, superato Green di 5 centesimi. Coleman è considerato il nuovo fenomeno dell’Atletica, è ancora giovanissimo, solo 21 anni e viene considerato il nuovo Bolt. Le premesse fanno ben sperare, il nuovo corso sta per iniziare, ...

Atletica - Christian Coleman stabilisce il nuovo record del mondo nei 60 metri indoor. E' nato il nuovo Bolt? : Segnatevi il suo nome, potremmo sentirne parlare per molto tempo ancora. Christian Coleman, 21enne nato ad Atlanta , Georgia, ha battuto il record del mondo dei 60 metri indoor durante i campionati nazionali americani ad Albuquerque, in New Mexico. Con 6.34 ha migliorato il precedente record di Maurice Green , 6.39, stabilito nel 1998. Coleman aveva ...