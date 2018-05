Atletica - Campionati del Mondo di marcia a squadre | si comincia con la 50 km | cinque

Atletica - Campionati NCAA Indoor : Norman record : e da Michael Norman , che hanno fermato il cronometro in 3'00'77, ma il tempo non verrà omologato come record del mondo perché Benjamin proviene da Antigua e Barbuda e gli altri tre atleti sono ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 – Brilla l’eterno Fabrizio Donato. Lukudo e Folorunso da Mondiali - ma il resto… : I Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica leggera, svoltisi nel weekend ad Ancona, hanno offerto soltanto qualche fiammata in una stagione al coperto che non sta regalando grandi scossoni ai nostri colori. A due settimane dai Mondiali in sala, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo, la nostra Nazionale non vive un grande momento di salute: la speranza, come sempre, è che la situazione cambi tra primavera ed estate ...