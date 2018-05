Atletica a caccia di emozioni | operazione dimenticare Bolt

Atletica - Europei 2018 : i convocati dell’Italia per la Maratona. Meucci e Straneo a caccia delle medaglie : L’Italia ha ufficializzato la composizione delle squadre di Maratona per gli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. Il Consiglio Federale della FIDAL ha rivelato quali saranno gli azzurri che si cimenteranno sui 42 chilometri. Le punte di diamante sono Daniele Meucci che cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa e Valeria Straneo , due volte argento ai Mondiali. Da ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (1° marzo) : Kuchina - Barshim e Dibaba a caccia dell’oro! : oggi giovedì 1° marzo si aprono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmigham (Gran Bretagna) si assegnano i primi tre titoli: analizziamo nel dettaglio le tre gare in programma, i favoriti e gli outsider. SALTO IN ALTO (FEMMINILE): Mariya Lasitkene-Kuchina è pronta per incantare. La 25enne ha vinto le ultime 37 gare a cui ha partecipato, è imbattuta dal 1° luglio 2016 e si presenta per conquistare il suo secondo titolo iridato ...