Aston Martin Neptune | il sottomarino di 007 si compra davvero

Aston Martin Triton Submarines - la prossima 'auto' di 007" : Basta rozzi sottomarini militari: nel prossimo film l'agente segreto più famoso del mondo userà un raffinato mezzo con interni in pelle realizzato direttamente dall'Aston Martin

Guida una Aston Martin ma abita nella casa Aler. E il consulente finisce nei guai : Marco Sarti, il consulente aziendale lucchese, arrestato a maggio 2017 per bancarotta fraudolenta e evasione fiscale, al quale erano stati sequestrati vari beni di lusso, sembra essere intestatario di un'alloggio Aler.Nal maggio 2017, Sarti era stato arrestato e la guardia di finanza gli aveva sequetrato un'Aston Martin, una Porshe, una Ferrari, una moto Yamaha, nonché 26 immobili. Oltre a vari terreni, possedeva case nella provincia di Bergamo, ...

Aston Martin sfida la Ferrari - ma la F1 non è solo un film : Mentre a Baku, oggi, s'accendono i motori per le libere del Gp dell'Azerbaigian, suona stonata l'uscita firmata dal ceo dell'Aston Martin Andy Palmer. Riferendosi alla volontà del marchio di entrare ...

F1 : Aston Martin si propone come alternativa in caso di abbandono della Ferrari : Siamo giunti al quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), ma tiene banco quello che sarà il nuovo regolamento tecnico del 2021. Liberty Media, gruppo proprietario del Circus, ha rivelato nel corso del weekend del GP del Bahrein le proprie idee circa le nuove power unit. I gestori stelle e strisce, infatti, caldeggiano l’adozione degli attuali propulsori da 1,6 litri V6 turbo ibridi privi dell’MGU-H, il ...

Formula 1 - Palmer sui regolamenti 2021 : 'Aston Martin può essere una valida alternativa a Ferrari' : Ecco le parole di Andy Palmer, CEO di Aston Martin: 'Liberty vuole dei nuovi motori per il 2021 e la loro idea è quella di portare avanti questo sport. Le squadre impegnate, però, non vogliono ...

Aston Martin - Primo teaser della DBS Superleggera : Con un colpo a sorpresa la Aston Martin ha scelto di riportare sul mercato una denominazione che ha fatto la storia del marchio: la nuova "Super GT" al top della gamma si chiamerà DBS Superleggera, rievocando così la collaborazione con la Carrozzeria Touring negli anni 60 per i modelli DB4, DB5 e DB6.Dopo la Vanquish torna la DBS. La nuova DBS Superleggera rappresenterà il punto più alto in fatto di prestazioni, design e qualità ...

Aston Martin <br> - Test in pista per la Rapide AMR : La gamma AMR della Aston Martin si espande ulteriormente, come confermato dalle foto spia di una inedita variante della Rapide. La Casa inglese, che ha già lanciato sul mercato la Vantage AMR ed AMR PRO, ha presentato al Salone di Ginevra 2017 anche una concept derivata dalla Rapide, che sembra ora pronta per raggiungere le concessionarie.Nuove appendici aerodinamiche. Le foto spia, scattate al Nürburgring, mostrano la vettura priva di ...

Aston Martin - In pista con la V8 Vantage : Non deve essere stato facile sostituire unauto come la V8. Perché, a distanza di 13 anni la piccola Aston sulla strada ci sta ancora bene. Non è invecchiata quasi per niente e ha classe ed eleganza da vendere. Quindi, ripeto, disegnarne una nuova deve essere stato un compito davvero arduo per il team capitanato da Marek Reichman. Il risultato, però, come potete vedere da queste foto, è a dir poco sorprendente. Il cambiamento ci doveva essere, e ...

I vantaggi di FLIR ONE Pro per Aston Martin Red Bull Racing : L'app FLIR ONE, recentemente rinnovata, consente di misurare più temperature o regioni di interesse simultaneamente, e di inviare queste informazioni in streaming allo smartwatch, per osservarle a ...

Aston Martin DB11 Volante - molto più di una Spider Granturismo : Solo il nome “Volante” evoca immagini di grandi Spider-Cabriolet degli anni sessanta. La Aston Martin DB11 sembra pronta a continuare la tradizione. Poiché il coupé è stato lanciato un paio di anni fa, la versione convertibile era quasi del tutto scontata. In effetti, Aston ha preso in consegna i preordini per il DB11 Volante già da diversi mesi per le richieste stesse arrivate già dagli utenti e le consegne negli ...

Aston Martin - La hypercar Valkyrie diventa AMR Pro : L'Aston Martin Valkyrie è tornata al Salone di Ginevra presentandosi, a un anno di distanza dal debutto della versione originale, nella nuova veste AMR Pro. L'hypercar britannica è così diventata ancora più estrema in un'evoluzione pensata per essere utilizzata unicamente in pista e per essere prodotta in soli 25 esemplari. Powertrain ibrido, aerodinamica esasperata e soluzioni tecniche diametralmente opposte a quelle delle auto di grande ...

Aston Martin - La hypercar Valkyrie diventa AMR Pro : L'Aston Martin Valkyrie è tornata al Salone di Ginevra presentandosi, a un anno di distanza dal debutto della versione originale, nella nuova veste AMR Pro. L'hypercar britannica è così diventata ancora più estrema in un'evoluzione pensata per essere utilizzata unicamente in pista e per essere prodotta in soli 25 esemplari. Powertrain ibrido, aerodinamica esasperata e soluzioni tecniche diametralmente opposte a quelle delle auto di grande ...

Aston Martin - La Valkyrie diventa AMR Pro : L'Aston Martin Valkyrie è tornata al Salone di Ginevra presentandosi, a un anno di distanza dal debutto della versione originale, nella nuova veste AMR Pro. L'hypercar britannica è così diventata ancora più estrema in un'evoluzione pensata per essere utilizzata unicamente in pista e per essere prodotta in soli 25 esemplari. Powertrain ibrido, aerodinamica esasperata e soluzioni tecniche diametralmente opposte a quelle delle auto di grande ...

Aston Martin - Presentata la Lagonda Vision Concept : Con la Lagonda Vision Concept l'Aston Martin introduce al Salone di Ginevra un nuovo capitolo della propria storia. Il marchio Lagonda si avvia infatti a diventare simbolo di un nuovo modo di intendere il lusso e la mobilità, integrando anche la propulsione elettrica e la guida autonoma. C'è già una data per ildebutto sul mercato: il 2021.Anche due modelli in scala. La Concept di Ginevra, insieme a due modellini in scala rispettivamente di una ...