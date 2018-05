Asp di Ragusa approva Bando per Commissioni invalidità

Disabili gravissimi - Asp Ragusa paga assegni agli aventi diritto : Le somme erogate riguardano il periodo ottobre-dicembre 2017 per 1.500 euro mensili. Plauso di Ficarra alle UVD di Asp e Comuni

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Passalacqua Tr Asp orti Ragusa vola in semifinale playoff : Sono bastate due gare: il Passalacqua Trasporti Ragusa ha sbrigato la pratica Fila San Martino e ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1 di Basket femminile . La squadra siciliana, pur in trasferta, ha iniziato subito forte. Nel primo quarto ha fatto una netta differenza, vola ndo subito sul 24-12, doppiando cos le avversarie. Nel secondo quarto il San Martino ha provato a reagire, specialmente ...

Asp Ragusa - ratificato piano annuale delle emergenze : Il piano è necessario per l'erogazione di servizi e la gestione delle situazioni di emergenza da parte di specifiche figure professionali

L' Asp di Ragusa presenta "Ricettiva...Mente" : L'Asp di Ragusa ha presenta to il progetto che è rivolto a beneficiari che saranno individuati dal dipartimento di salute Mentale

Asp Ragusa : si lavora per eleggere i Capi Dipartimento : Il commissario dell'Asp di Ragusa da dato mandato per la convocazione dei componenti dei dipartimenti per indire l'elezione dei Capi