Ascolti tv | la Rai si rifà con la fiction | boom per La mafia uccide solo

Ascolti TV | Giovedì 26 aprile 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate 2 parte dal 17.4%. The Voice 8.8% - Le Iene 9.2%. Floppa la Ferilli su Rai 3 (3.9%) : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 - Claudio Gioè e Anna Foglietta Su Rai1 la prima puntata de La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 17.4% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione nel 2016). Su Canale 5 Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.003.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 1.928.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su ...

Il Commissario Montalbano - su Rai 1/ Ascolti tv : Luca Zingaretti annienta Barbara D'Urso in replica : Il Commissario Montalbano - Il gioco delle tre carte, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, alla regia Alberto Sironi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Ascolti tv - vince il film Nemiche per la pelle su Rai1 con oltre 3 - 5 milioni di telespettatori : A vincere la prima serata di mercoledì 18 aprile è il film Nemiche per la pelle, commedia di Luca Lucini con Margherita Buy e Claudia Gerini, visto su Rai1 da 3 milioni e 588mila telespettatori con uno share del 14.7%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Un giorno come tanti ha totalizzato 1 milione 809mila telespettatori con l’8.3%. Meglio del film con Kate Winslet e Josh Brolin hanno fatto Chi l’ha visto?, che ha raccolto su ...

Ascolti tv - 18 aprile 2018 : vince il film su Rai1 “Nemiche per la pelle” : Ascolti tv mercoledì 18 aprile 2018: ieri sera i film di Rai1 e Canale5 seguiti da… Occhio che ci sono i dati con gli Ascolti tv di mercoledì 18 aprile 2018. Ieri sera il più visto in prima serata è stato il film trasmesso da Rai1 dal titolo “Nemiche per la pelle“. La pellicola con […] L'articolo Ascolti tv, 18 aprile 2018: vince il film su Rai1 “Nemiche per la pelle” proviene da Gossip e Tv.

Cyrano fa Ascolti flop - la Rai chiude in anticipo il programma di Gramellini : Il programma di Massimo Gramellini Cyrano , probabilmente il più noioso dal Dopoguerra nella tv italiana, chiude anticipatamente per bassi ascolti. La Rai ha deciso di staccare la spina con quattro ...

Focus Ascolti : Rai1 e Canale 5 appaiate al 17% - ma in prime time comanda la prima rete Rai : Come sta andando la questa garanzia? Andiamo a scoprirlo con i numeri dello share delle reti televisive italiane per il totale giornata e per il prime time relativi ai mesi di febbraio e marzo. Diciamo pari e patta fra le due reti ammiraglie con Rai1 e con Canale5 che ottengono entrambe il 17% di share. Rai1 in leggero vantaggio con il 17,24% e Canale5 al 17,04%. Il terzo posto se lo aggiudica Rai3 con un ottimo 6,99% di share, mentre ...

Ascolti tv : boom Canale 20 di Mediaset - Isola batte fiction Rai : Grazie alla trasmissione in diretta esclusiva di Juventus-Real Madrid il nuovo Canale 20 di Mediaset parte col botto: 6.569.000 spettatori e 23.35% di share. La sfida dei canali generalisti viene ...

Ascolti TV 30 marzo - dati auditel/ Bene La Via Crucis - male Canale 5 - Cyrano su Rai3 un mezzo disastro : Ascolti TV 30 marzo, dati auditel: La Via Crucis vince la prima serata, male per il film su Canale 5, Cyrano - L'amore fa miracoli su Rai3 un mezzo disastro, merita la seconda serata?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:13:00 GMT)

RAI * Ascolti TV VENERDì 30 MARZO : Grande partecipazione per la ' Via Crucis ' - in 4 milioni e mezzo all'ascolto - : ... 2 milioni 898mila, ; in seconda serata, invece, la puntata speciale "Le Croci del mondo" del programma 'Viaggio nella Chiesa di Francesco", a cura di Rai Vaticano, è stata seguita da 2 milioni ...

Tv : Ascolti - Argentina-Italia vince prime time per Rai 1 : L’incontro di ieri, in amichevole, della nazionale di calcio italiana con l’Argentina a Manchester ha vinto su Rai1 il prime time con 6 milioni 298mila spettatori e uno share del 24,5%. Segue, nella fascia, il film ‘La ragazza del dipinto’ che su Canale 5 ha avuto 2 milioni 391mila spettatori con l’11,1% di share. Su Rai2 la puntata di ‘Nemo – Nessuno escluso’ incassa 1 milione 362mila spettatori ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “Ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

Ballando con le stelle - “trucchetto” acchiappa share/ Ascolti C’è posta per te - il tentato colpo Rai : Ballando con le stelle, “trucchetto” acchiappa share contro C'è posta per te e Maria De Filippi; ecco come la Rai e Milly Carlucci hanno tentato il colpaccio (senza riuscirci).(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Ascolti : È arrivata la felicità lascia Rai1 con 2 - 8 milioni (11 - 7%) - bene il finale di Stasera tutto è possibile : Ascolti tv di martedì 13 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 13 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la quinta puntata della fiction È arrivata la felicità con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 2.821.000 spettatori (11,7% di share). Visti i numeri deludenti la serie proseguirà […] L'articolo Ascolti: È arrivata la felicità lascia Rai1 con 2,8 milioni (11,7%), ...

Fabio Fazio - collasso totale negli Ascolti : l'Isola dei Famosi lo travolge - guaio Rai : Nonostante il mega traino di Montalbano, Fabio Fazio collassa negli ascolti, travolto dall' Isola dei Famosi . Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa - riporta Davide Maggio - è stato seguito da 1.394.000 ...