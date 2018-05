Ascolti TV | Giovedì 3 maggio 2018 La Mafia Uccide solo d’Estate non va oltre il 14 8%

Ascolti tv giovedì 3 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Mafia uccide solo d'estate - Capitolo II (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Voice of Italy, settima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Grace di Monaco ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film La matassa ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene show ha registrato un ...

Ascolti TV | Giovedì 3 maggio 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate al 14.8% - La Matassa 9.4% - The Voice 9.3% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.507.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 La Matassa ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.004.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti tv giovedì 26 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Mafia uccide solo d'estate - Capitolo II (live) ha registrato un netto di 3.987.000 telespettatori, share 17,4%. Nel dettaglio 4.385.000, 17,12% e 3.634.000, 17,67%. Su Rai 2 The Voice of Italy, sesta puntata (live), ha registrato un netto di 1.928.000 telespettatori, share 8,78%. Su Rai 3 Il film Franny ha registrato un netto di 1.065.000 telespettatori, share 4,39%. Su Canale 5 Il film Femmine contro maschi ha ...

Ascolti TV | Giovedì 26 aprile 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate 2 parte dal 17.4%. The Voice 8.8% - Le Iene 9.2%. Floppa la Ferilli su Rai 3 (3.9%) : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 - Claudio Gioè e Anna Foglietta Su Rai1 la prima puntata de La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 17.4% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione nel 2016). Su Canale 5 Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.003.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 1.928.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su ...

Ascolti TV | Giovedì 26 aprile 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate 2 parte dal 17.4% - Femmine contro Maschi al 9.2% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 - Claudio Gioè e Anna Foglietta Su Rai1 la prima puntata de La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 17.4% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione nel 2016). Su Canale 5 Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.003.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 The Voice ha interessato 1.928.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su ...

Ascolti TV | Giovedì 19 aprile 2018 : Don Matteo 11 chiude con 6.7 mln di spettatori e il 30.18% : Don Matteo 11 Su Rai1 l’ultima puntata di Don Matteo 11 ha conquistato 6.777.000 spettatori pari al 30.18% di share. Su Canale 5 I.T ha raccolto davanti al video 1.602.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1.874.000 spettatori pari all’8.53% di share. Su Italia 1 Emigratis ha intrattenuto 1.754.000 spettatori (8.84%). Su Rai3 Attacco al Potere ha raccolto davanti al video 980.000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 12 aprile 2018. Don Matteo (25.9%) triplica il dato di Canale 5 (7.9%). The Voice al 10% - Emigratis in calo (7.4%) : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.274.000 spettatori pari al 25.9% di share. Su Canale 5 Un Amore senza Fine ha raccolto davanti al video 1.854.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.327.000 spettatori pari al 10% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 1.602.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler ha raccolto davanti al video 909.000 ...

