Ascolti tv 3 maggio 2018 | la semifinale di The Voice of Italy al 9 | 3% di share

Ascolti TV | Giovedì 3 maggio 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate non va oltre il 14.8% - La Matassa 9.4% - The Voice 9.3% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.507.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 La Matassa ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.004.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha intrattenuto 1.839.000 spettatori (9.8%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Mercoledì 2 maggio 2018. Roma – Liverpool domina con il 32.1% : Roma - Liverpool Su Rai1 Qualcosa di Nuovo ha conquistato 3.099.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 Roma – Liverpool ha raccolto davanti al video 8.712.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Rai2 Aldo, Giovanni e Giacomo – Live on Stage ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire ha intrattenuto 1.500.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Martedì 1 maggio 2018. La Champions al 23.5% - Questo Nostro Amore 80 chiude al 16.9% : Questo Nostro Amore 80 Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale 5 Real Madrid – Bayern Monaco ha raccolto davanti al video 6.012.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Tata Matilda e il Grande Botto ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il Concerto ...

