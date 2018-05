Ascolti tv | 3 5 milioni di telespettatori per La mafia uccide solo d’estate 2

Ascolti tv : domina Roma-Liverpool con 8 - 7 milioni di spettatori : domina gli Ascolti della prima serata Canale5 che ieri sera ha trasmesso la partita Roma-Liverpool conquistando 8 milioni 712 mila spettatori e il 32.11% di share. Tre milioni 99 mila spettatori hanno ...

Ascolti tv - oltre 8.7 milioni di telespettatori per Roma – Liverpool : E’ Canale 5 a vincere il prime time del 2 maggio con la partita Roma-Liverpool conquistando 8 milioni 712mila telespettatori e il 32.11% di share. Ascolti tv prime time 3 milioni 99mila telespettatori hanno seguito su Rai1 il film Qualcosa di nuovo, interpretato da Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, per uno share di 12.4%. Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? che ha raggiunto 2 milioni 442mila spettatori ...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per Real Madrid – Bayern Monaco : La semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco trasmessa da Canale 5 è stata la trasmissione più vista di martedì 1 maggio con 6.012.000 spettatori pari al 23.50% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 con Anna Valle e Neri Marcorè ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Il dibattito sulla politica affrontato dal programma diMartedì su La7 ha conquistato 1.712.000 ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa superando i 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Successo per Che tempo che fa: il programma condotto da Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti Matteo Renzi, è stato seguito nella prima parte da 4 milioni 145 mila spettatori con il 18.2%; a seguire Che tempo che fa – Il Tavolo ha ottenuto 1 milione 962 mila e il 13.1%. Su Canale 5 The Wall, il game show condotto da Gerry Scotti, ha raccolto 2 milioni 147 mila telespettatori e il 10.22%. Bene su Italia 1 Le iene, ...

Ascolti tv - quasi 4 milioni per l’esordio de La mafia uccide solo d’estate 2 : Il programma più visto della prima serata del 26 aprile è stata la prima puntata della fiction “La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2”, trasmessa da Rai1. La serie ideata da Pif, alla seconda edizione, ha raccolto davanti al video un netto di 3.987.000 spettatori e del 17.4% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video 2.003.000 spettatori pari al 9.2% di ...

Ascolti tv - Bayern – Real Madrid supera i 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Su Canale 5 la semifinale di Champions League Bayern Monaco – Real Madrid ha raccolto davanti al video 6.161.000 spettatori pari al 25.2% di share, quasi doppiando il film proposto da Rai1 Amiche da Morire che è stato seguito da 3.160.000 spettatori pari al 13.9% di share. Si conferma sempre a buoni livelli il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? che ha raggiunto 2 milioni 261 mila spettatori e uno ...

Ascolti Tv - oltre 6 milioni di telespettatori per Bayern Monaco-Real Madrid : Grande spettacolo all'Allianz Arena. L'incontro tra tedeschi e spagnoli è stato il settimo più visto in stagione, subito dietro a Barcellona-Roma. L'articolo Ascolti Tv, oltre 6 milioni di telespettatori per Bayern Monaco-Real Madrid è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - Montalbano in replica batte il GF con oltre 6.3 milioni di telespettatori : E’ ancora una volta Il commissario Montalbano a trionfare nel prime time. La fiction, nonostante fosse in replica, ha fatto registrare nella serata del 23 aprile 6 milioni 385mila telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 27.11% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il Grande Fratello, anticipato al lunedì sera per fare spazio alla semifinale di Champions League Liverpool-Roma, ha raccolto 3 milioni 479mila telespettatori con il ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 3 - 4 milioni di telespettatori : Che tempo che fa su Rai1 vince il prime time del 22 aprile. Il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 3 milioni 432mila telespettatori con il 14% di share. A seguire Che tempo che fa – Il Tavolo ha ottenuto 1 milione 949mila e il 13%. Sui social si è classificato al primo posto della classifica Nielsen Social di ieri con 94mila interazioni totali. Ascolti tv prime time Su Canale5 c’era The Wall che è stato visto da 2 milioni ...

E' ancora una volta Il Commissario Montalbano a trionfare nel prime time. La fiction, nonostante sia in replica, ha fatto registrare nella serata del 23 aprile 6 milioni 385mila telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 27.11% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il Grande Fratello, anticipato al lunedì sera per fare spazio alla semifinale di Champions League Liverpool-Roma, ha raccolto 3 milioni 479mila telespettatori con il 20.95%

Ascolti tv - Don Matteo 11 chiude con oltre 6 - 7 milioni di telespettatori : Chiusura vincente per Don Matteo 11 che su Rai1 con 6 milioni 777mila telespettatori, pari ad uno share del 30.18%, si aggiudica il prime time del 19 aprile. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film I.T. – Una mente pericolosa ha raccolto 1 milione 602mila telespettatori pari al 7.3% di share. Sempre in prima serata, su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 1 milione 874mila spettatori (8.53%), su Italia1 1 milione 754mila spettatori per ...

Ascolti tv - vince il film Nemiche per la pelle su Rai1 con oltre 3 - 5 milioni di telespettatori : A vincere la prima serata di mercoledì 18 aprile è il film Nemiche per la pelle, commedia di Luca Lucini con Margherita Buy e Claudia Gerini, visto su Rai1 da 3 milioni e 588mila telespettatori con uno share del 14.7%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Un giorno come tanti ha totalizzato 1 milione 809mila telespettatori con l’8.3%. Meglio del film con Kate Winslet e Josh Brolin hanno fatto Chi l’ha visto?, che ha raccolto su ...

