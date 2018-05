ARROW - Recensione 6x21 Docket No 11-19-41-73

lostinaflashforward

(Di venerdì 4 maggio 2018) Buonasera tesori, questa settimana ci sono, puntuale come un orologio svizzero (o quasi).Un paio di parole sulla 6x20: Oliver che cerca di recuperare la fiducia e l'amicizia di Anatoly è tutto quello che desidero da quando l'anno scorso è andato tutto a quel paese, ed è anche ciò che ha salvato l'episodio. Perché, sinceramente, non so se ridere o incazzarmi a bestia per Diggle che non se la sente di stare in squadra con Oliver ma con il Team dei Fessi sì. SCUSA, CHE?! Boh, per me si è fritto il cervello. E poi: cos'è questa storia che lui e René possono essere padri e vigilanti allo stesso tempo, perché devono solo crearsi dei compartimenti nel cervello e concentrarsi un momento su una cosa e un momento sull'altra (SCUSA, CHE?! numero 2, non è che c'è un pulsante ON - OFF per "sono padre"), mentre Oliver è diventato un vigilante pessimo da quando William è entrato nella sua vita? Io ...