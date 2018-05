Arrestati ultras del Catania | aggredirono cittadini scambiandoli per tifosi rivali

Aggressione a cittadini scambiati per tifosi : Arrestati ultras Catania - : I reati, secondo la polizia, sarebbero stati compiuti il 29 aprile, durante una trasferta per la partita di Serie C tra la squadra etnea e il Matera. In quell'occasione il gruppo di tifosi, dopo un ...

Lamezia - aggressione alla stazione di Sant'Eufemia : Arrestati ultras Catania : Catania - La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Lamezia Terme, nei confronti di un gruppo di ultras del Catania che il 29 aprile scorso, durante la ...

Liverpool-Roma - in coma il tifoso dei Reds. Arrestati due ultras romanisti : Sono finiti in carcere a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio i due ultras della Roma, ritenuti responsabili dell'aggressione a Sean Cox, 53 anni, tifoso d'origine irlandese dei Reds che ora ...

Calci e pugni a steward - tre ultras del Napoli Arrestati a San Siro : Tre ultras partenopei sono stati arrestati oggi allo stadio San Siro prima della partita di serie A tra il Milan e il Napoli. Secondo quanto reso noto dalla questura di Milano, gli arresti sono stati eseguiti dalla Digos durante i controlli di filtraggio ai varchi di accesso allo stadio. I tre tifosi del Napoli, tutti ventenni, durante le fasi di controllo al settore ospiti hanno aggredito uno steward con schiaffi e pugni e con l’asta di ...

