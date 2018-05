optimaitalia

: #Amici17: Ermal Meta ed Elisa duettano con i ragazzi. Arisa sostituisce Bocci in Commissione - davidemaggio : #Amici17: Ermal Meta ed Elisa duettano con i ragazzi. Arisa sostituisce Bocci in Commissione - OptiMagazine : Arisa ad Amici di Maria De Filippi, salta il duetto con Gino Paoli: chi lo sostituisce - AriannaCosi220 : Domani c’è Arisa ad Amici al posto di Bocci, pretendo Arisa contro Simona Ventura #Amici17 -

(Di venerdì 4 maggio 2018)addiDe, tra gli ospiti del quinta puntata del serale in onda domani sera, sabato 5 maggio, in diretta su Canale 5. La cantante prenderà il posto di Marco Bocci in commissione esterna. L'attore, infatti, non sarà presente a causa di un malessere.Lo comunica Dagospia, mentre Davide Maggio parla del forfait di, uno degli ospiti attesi incon i ragazzi del programma.avrebbe dovuto cantare nella prima fase, per la corale, e poi duettare con un concorrente nel corso della seconda fase. Stando a quanto emerge in queste ore, il cantautore non ci sarà ma nessuna comunicazione è ancora giunta da parte della produzione del talent show.Al posto disi esibirà Ermal Meta, presente in puntata in quanto parte della commissione esterna. In Portogallo per le prove dell'Eurovision, Ermal Meta tornerà in Italia solo per poche ore, ...