Apple da record a Wall Street grazie a Buffett | al via la Woodstock del capitalismo

Nuovo record per Rihanna : è la prima cantante donna a superare i 2 MILIARDI di streaming su Apple Music : Rihanna è una delle poche star della Musica in grado di infrangere record su record anche quando non ha singoli o album fuori. via GIPHY RiRi ha raggiunto un Nuovo, importante traguardo: è la prima artista donna a superare i 2 MILIARDI di ascolti in streaming su Apple Music. Congratulazioni! [arc id=”16e1b8dc-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] La notizia è stata diffusa in occasione delle Giornata Internazionale della donna. Apple Music ...