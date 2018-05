Anticipato il Samsung Galaxy S10 per colpa del Galaxy X? Le ultime ipotesi

optimaitalia

(Di venerdì 4 maggio 2018) Prendono una piega decisamente importante le indiscrezioni relative alS10, di cui il magazine sudcoreano 'The Bell' avrebbe affermato sarà presentato in anticipo, a cavallo del mese di gennaio prossimo. C'è una spiegazione logica a quanto appena descritto: il colosso di Seul avrebbe avviato la richiesta di fornitura della componentistica interna destinata alS10 per il mese di ottobre, e delX per quello di novembre.Un duo che potrebbe intralciarsi vicendevolmente laddove il produttore decidesse di presentarli in un'unica occasione. Ecco perché resta probabile il prossimo top di gamma della serie S venga presentato al CES 2019 di Las Vegas, in apertura dall'8 all'11 gennaio, a differenza delX, primo device flessibile del marchio sudcoreano, chiamato a calcare il palco a margine del MWC 2019 di Barcellona (25-28 febbraio). Del...