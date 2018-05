Annunciati Tour de France 2018 e Pro Cycling Manager 2018  

Annunciati nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : Prodotto da Live Nation Global Touring in associazione con Parkwood Entertainment e Roc Nation, il Tour conta, finora, 46 spettacoli in programma. Announcing new shows in Columbus, OH Columbia, SC ...

Annunciati nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l’On The Run Tour 2 - tris di date in Italia? : A poco più di un giorno dall'apertura della prevendita generale dei biglietti, Roc Nation ha annunciato nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run 2, il nuovo show congiunto della coppia che girerà il mondo la prossima estate approdando anche in Italia. Martedì 20 marzo sono stati ufficializzati i nuovi concerti di Beyoncé e Jay-Z in Nord America, con diversi raddoppi e città aggiunte al calendario. Beyoncé e Jay-Z terranno una ...

Annunciati i nuovi concerti di Fabri Fibra in estate per Le Vacanze Tour : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Fabri Fibra per la prossima estate! Il rapper torna ad esibirsi dal vivo nelle principali città italiane dopo lo straordinario successo del Tour autunnale. Reduce di una Tournée che ha registrato diversi sold out nei club tra ottobre e novembre, Fabri Fibra annuncia un nuovo Tour di concerti in programma per l'estate 2018. Le Vacanze Tour farà tappe in numerose città da nord a sud Italia, tra cui Roma, Milano, ...