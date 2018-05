Angelo Mai Municipio I | sospiro di sollievo ma serve soluzione

Roma - sigilli all'Angelo Mai : Motus sceglie dal 2008 di fare spettacoli in questo spazio di immaginazione aperta, è veramente un laboratorio culturale dove arte e cultura si mescolano. E la terza volta che mettiamo in scena qui '...

Stash fidanzato con Anna TatAngelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

Stash fidanzato con Anna TatAngelo? "Non siamo mai usciti insieme - siamo amici" : Stash è fidanzato con Anna Tatangelo? Il gossip è letteralmente esploso e nelle ultime ore non si fa altro che parlare del presunto flirt tra il cantante dei The Kolors e l'ex di Gigi D'Alessio. La vita privata di Stash è tornata d'interesse per paparazzi e giornalisti di gossip da quando ha chiuso la sua relazione con l'ex fidanzata storica Carmen Fiorentino, ma pare non sia ancora giunto il momento di cominciare una nuova relazione. O ...

“Ma quale crisi - Gigi e Anna si sposano!”. La notizia bomba sulla coppia D’Alessio-TatAngelo - data ormai da tutta per spacciata. Sta succedendo in queste ore : Una notizia che ha fatto il giro delle testate italiane in poche ore lasciando a bocca aperta i fan, nonostante qualche sito l’avesse anticipata. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a tenere banco, con indiscrezioni, smentite e pericolosi terzi incomodi che continuano a comparire giorno dopo giorno. A confermare che le cose non vadano benissimo, tanto per usare un eufemismo, è stata proprio la cantante nel ...

“Mai una crisi. Che coppia!”. Milly Carlucci - sapete chi è il marito? Sposati da 33 anni - 2 figli - mai un pettegolezzo. Una rarità nel mondo dello spettacolo. Chi è e cosa fa nella vita Angelo Donati - l’altra metà della regina di Ballando con le Stelle : Riflettori di nuovo puntati su Milly Carlucci, che è tornata con una nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la numero 13 del talent danzerino che si contende la gara di ascolti del sabato sera con ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Milly è la regina del sabato di Raiuno e, inevitabilmente, la curiosità dei telespettatori si accende anche su di lei, che è la padrona di casa, non solo sui concorrenti ...

Ilaria - la figlia di Gigi D'alessio contro Anna TatAngelo : "Sei un diavolo. Non parlare di mio padre - non hai mai accettato noi figli" : ROMA ? Duro sfogo di Ilaria d?Alessio, figlia del cantante napoletano Gigi, dopo l?intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a ?Vanity Fair? che Leggo.it riporta dai...

Ilaria - la figlia di Gigi D'alessio contro Anna TatAngelo : "Sei un diavolo. Non parlare di mio padre - non hai mai accettato noi figli" : ROMA ? Duro sfogo di Ilaria d?Alessio, figlia del cantante napoletano Gigi, dopo l?intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a ?Vanity Fair? che Leggo.it riporta dai...

La figlia di Gigi D'Alessio durissima con la TatAngelo : "Non ti abbiamo mai accettato - sei un diavolo" : Soltanto ieri mattina la rivista Vanity Fair ha reso pubblica l'intervista di Anna Tangelo nella quale confidava di aver rotto con Gigi D'Alessio. La cantante ha confessato che il loro rapporto è ...

La figlia di Gigi D'Alessio attacca Anna TatAngelo : "È cattiva - un diavolo - bugiarda - non ha mai accettato noi figli' : La donna detesta il mondo dello spettacolo , dover condividere la propria vita con tutti non le piace, ma nonostante ciò deve certamente ammettere che, proprio grazie allo stesso mondo e ai sacrifici ...

Noia - tensione e insulti : fine di una campagna. Da Silvio show a Di Maio al Colle. Poi Salvini col VAngelo e Pd senza fiato : La fine è arrivata quasi per inerzia, con slogan ripetuti quasi stancamente e a memoria. L’ultimo colpo di teatro – capirai – è stato quello di Matteo Salvini, in piazza a brandire con Costituzione e Vangelo. L’unica trovata è stata la presentazione del governo dei sogni del M5s. Funzionerà? Chissà. Intanto il primo effetto è stato lo smarrimento dei leader del centrodestra al quasi completo che in un fuorionda confessano ...

Claudio D'Angelo - Ginevra Pisani e il mistero del post : 'Certe emozioni non le avevo mai provate prima d'ora' : ROMA - A 'Uomini e donne' è nata la coppia formata da Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani . Qualcuno aveva avuto da ridire sull'unione, dato che il pubblico avrebbe preferito che lui scegliesse l'altra ...