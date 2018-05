André Silva | cena Mirabelli-Mendes Calciomercato Milan | Monaco sulle tracce del

Bergomi : 'Non è finita per André Silva - Kalinic ha dato poco' : Beppe Bergomi , intervenuto a Sky Sport , ha commentato la deludente annata di Kalinic e André Silva : 'Sicuramente potevano fare meglio, mi aspettavo di più da Kalinic, era l'uomo più esperto. Cutrone ha trovato lo spazio giusto per ...

Adani : 'André Silva - la tecnica non serve a niente se...' : In sede di telecronaca per Sky Sport , Daniele Adani ha punzecchiato André Silva : 'Ha buona tecnica, questo è innegabile. Ma la tecnica non serve a niente se non ti guardi dietro, se non ti guardi intorno e vedi i compagni liberi. ...

De Grandis : 'Milan - via Kalinic e André Silva per soldi' : Stefano De Grandis , intervenuto a Sky Sport, risponde così su Cutrone , Silva e Kalinic: 'Cutrone lo terrei sicuramente, è un giocatore fatto in casa che può crescere. Gli attaccanti hanno deluso un pochino, dipende anche dal valore del ...

Diretta/ Milan-Benevento (risultato live 0-0) streaming video e tv : André Silva grazia i sanniti! : Diretta Milan Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match a San Siro per la Serie A, 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:50:00 GMT)

Milan - un grande ex ha la cura per il mal di gol : 'Cutrone più André Silva' : Pietro Paolo Virdis , ex attaccante del Milan , dice la sua su la Gazzetta dello Sport dell'attacco rossonero: 'Rino preferisce una squadra corta puntando più sugli inserimenti dei centrocampisti. Da ex attaccante però preferisco le due punte e ho anche una soluzione: un ...

LIVE Milan-Sassuolo - cronaca e risultato in tempo reale : entra André Silva per Abate : Foto Getty Images © selezionata da SuperNews 59 - Tre uomini su Suso, perde palla il Milan 58 - Attacca Calhanoglu ma si difendono bene i neroverdi 57 - entra Cassata esce Sensi 56 - Pochi spazi per l'...

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...

Milan - Gattuso/ Il problema rimane la prima punta : perché André Silva e non Patrick Cutrone con la Juventus? : Milan, Gattuso: Tony Damascelli lo elegge a commissario tecnico della Nazionale. Il rossonero esce a testa altissima dalla sfida persa per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri sceglie il 3-5-2 Gattuso conferma Andrè Silva : Va in scena nel posticipo serale delle ore 20.45 di questo turno giocato nel sabato precedente la Pasqua il big match della 30esima giornata di Serie A, la sfida tra la capolista Juventus ed il...

Milan : André Silva - da flop a uomo da 3 punti : "Se a gennaio ho pensato di andare via? Io sono al Milan e penso a giocare nel Milan". André Silva, a questa domanda spinosa, risponde svicolando. Ma, nonostante le sue smentite, quelle del super ...

Milan - un grande ex : 'André Silva? Deve crescere senza voler assomigliare a Cristiano Ronaldo' : Giovanni Galli , ex portiere del Milan , dice la sua a Premium Sport su André Silva , numero 9 rossonero in gol ieri contro il Chievo : 'Deve pensare a crescere come calciatore senza voler assomigliare a nessuno. Lui è cresciuto di fianco a Cristiano Ronaldo, che ...

Milan-Chievo 3-2 : André Silva colpisce ancora : Milan-Chievo 3-2: André Silva colpisce ancora Gol ed emozioni a San Siro dove il Milan ha rimontato il Chievo fino al 3-2 finale, raccogliendo la quinta vittoria consecutiva in Serie A e consolidando il sesto posto. Rossoneri avanti al 10′ con Çalhanoglu, ma rimontati nel giro di un minuto tra il 33′ e il 34′ […] L'articolo Milan-Chievo 3-2: André Silva colpisce ancora proviene da NewsGo.

Gattuso : 'Rinnovo? Non è una priorità. Per la Champions non possiamo sbagliare. Su Kalinic e Andrè Silva...' : Si merita tutte le cose migliori al mondo, è uno che ti parla in faccia. Sono gli atleti e gli uomini che piacciono a me'. ORARIO DERBY - 'Ci mettiamo la maglia, la prepariamo e la giochiamo. Non ...