Ancora disagi ed evacuazioni in Sardegna

Ragusa - discarica Ancora chiusa : possibili disagi : Anche oggi è stato sospeso il conferimento dei rifiuti nella discarica Cava dei Modicani a causa del forte vento. Lo comunica il Comune di Ragusa.

Francia - Ancora sciopero dei ferrovieri. Disagi e ingorghi a Parigi e dintorni : MILANO - Proseguono oggi gli scioperi in Francia in contemporanea con l'arrivo in Parlamento della contestata riforma delle ferrovie, che rappresenta il motivo del contendere col governo. E il ...

Maltempo Veneto : migliora il meteo - Ancora disagi sull’autostrada A4 : Non si è ancora normalizzata del tutto la viabilità sulla rete autostradale di Autovie Venete. Al momento si registrano lunghe code in A4 fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, e in A23 fra Udine Sud e il Bivio A4/A23 di Palmanova. Le condizioni meteorologiche, invece, sono in netto miglioramento: gli operatori di Autovie hanno liberato l’autostrada dalla neve con gli appositi treni di lame. Questa sera, dalle ore ...

Ancora disagi per i pendolari. Il Comitato si rivolge alla Regione Lazio : La polemica corre Ancora su rotaia, almeno per il Comitato Pendolari che in una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Lazio si fa portavoce dell'ennesimo disservizio riscontrato dai ...

Maltempo - Coldiretti Foggia : Ancora disagi e viabilità a singhiozzo : In provincia di Foggia proseguono i disagi per la fase di Maltempo dei giorni scorsi che finora ha provocato danni nei campi, con rami spezzati per il peso della neve, ortaggi bruciati, gemme di frutteti gelate e difficoltà nelle consegne e nei ritiri dei prodotti ortofrutticoli, secondo quanto registrato in tutta la provincia da Coldiretti Foggia. Neppure la viabilità è tornata alla normalità. “Dal 26 febbraio ad oggi, in soli 8 giorni, ...

Autostrade Ancora chiuse e altre con disagi per il maltempo : La neve di questi giorni continua imperterrita a cadere su tutta l'Italia creando disagi per la mobilità. I vari comuni stanno intervenendo senza sosta per garantire la massima sicurezza su marciapiedi e strade. La parte che ne risente di più, però, e che sappiamo essere difficile da gestire in queste situazioni, sono le Autostrade. I mezzi per togliere la neve e per spargere il sale sono sempre in azione ma a dare problemi è il ghiaccio ...

Ancora neve a Milano - disagi su A1 e A26 Sulle Alpi pericolo valanghe Meteo|video : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud

Ancora neve a Milano - 56enne scivola per il ghiaccio e muore. Disagi sulla A1|video : Dopo una breve pausa nella notte, sabato mattina sono tornati a cadere i fiocchi. In serata comunque dovrebbe cessare la perturbazione. Prosegue il piano antighiaccio

Piogge gelate - forti disagi sulle strade del Nord. Ancora neve a Milano : Autostrade: ripresa la circolazione sulla A1 in Emilia Romagna. Chiusi tratti della A26 per pioggia gelata

Maltempo - neve e ghiaccio sull'Italia : Ancora disagi : Nuovi disagi sul fronte dei trasporti a causa dell'ondata di Maltempo: A1 chiusa in mattinata tra Milano e Bologna, disagi in Emilia Romagna e Liguria. Anche i treni nuovamente ko.

LIVE : Ancora neve sull'Italia - disagi al Centro-Nord - : Da Milano a Firenze, fiocchi bianchi in molte città. In circolazione solo il 50% dei treni regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana . Il 30% di quelli di Trenord non ...

