Amici 2018 | daytime 4 maggio Matteo contro Zerbi | «Mi sono rotto il caz*o Finto sarà

Stefano De Martino / Da ballerino a professore di Amici? Intanto si prepara per Miss Mondo Italia 2018 : Stefano De Martino sarà professore nella prossima edizione di Amici? L'indiscrezione, lanciata da Nuovo Tv, lo vedrebbe al posto del coreografo Garrison Rochelle.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:51:00 GMT)

Amici 2018 : le anticipazioni del quinto Serale di sabato 5 maggio : Amici: anticipazioni quinto Serale di sabato 5 maggio 2018 La quinta puntata di Amici Serale di sabato 5 maggio 2018 si preannuncia “scoppiettante”. Secondo le anticipazioni, domani sera in trasmissione ci sarà anche spazio per un doppio momento di eliminazione. La corsa verso la vittoria, infatti, si fa sempre più avvincente. Gli undici concorrenti rimasti […] L'articolo Amici 2018: le anticipazioni del quinto Serale di sabato ...

Amici 2018 - puntata 5 maggio : Elisa ospite (Anteprima Blogo) : Tutto pronto per la quinta sfida stagionale tra Amici e Ballando con le stelle, in programma sabato 5 maggio 2018. Al momento "tra i due show del sabato sera dopo 4 puntate il risultato è 2 a 2", come ha fatto notare l'ufficio stampa di Maria De Filippi nel comunicato diffuso domenica scorsa a commento dei dati Auditel (che hanno sancito la vittoria della trasmissione di Rai1) dove ha anche esultato per la "leadership sul target pregiato di ...

Amici serale 2018/ Assenti Marco Bocci - Nadia Toffa e Gino Paoli : Arisa in commissione esterna e non solo! : Amici 2018, ed. 17, grandi Assenti nella nuova puntata del serale. Marco Bocci, Nadia Toffa e Gino Paoli: Arisa in commissione esterna al posto dell'attore(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:12:00 GMT)

Massimo Boldi e Christian De Sica - Amici come prima : la coppia di nuovo insieme per Natale 2018 : Massimo Boldi l’aveva fatto intendere a fine febbraio ospite di Domenica Live: lui e Christian De Sica stavano lavorando ad un nuovo film insieme. E dopo 13 anni lontani riecco la coppia d’oro dei cinepanettoni italiani riformarsi in occasione del Natale 2018. Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme al cinema con la commedia “Amici come prima”. LEGGI Boldi rivela: ‘Il litigio con De Sica? Tutto finto, siamo ...

Amici 2018-2019 professori : Stefano De Martino entra nel cast? : Novità in arrivo tra i professori di Amici 2018-2019? Le anticipazioni su tutti gli insegnanti nascondono una sorpresa, anzi una maxi sorpresa! Tra i pochi concorrenti che sono passati nella scuola di Maria De Filippi e che ci sono rimasti negli anni c'è Stefano De Martino, che ha cominciato come concorrente e potrebbe fare il prossimo anno il salto di qualità: il suo rapporto con Amici di Maria De Filippi si farà ancora più stretto, se le voci ...

Anticipazioni Amici 17 : ospiti serale 5 maggio 2018 : Quinta puntata del serale di Amici 17 in onda sabato 5 maggio 2018 in prima serata su Canale 5: ospiti Gino Paolo, Elisa. Non ci sarà Nadia Toffa Amici di Maria De Filippi entra nel vivo della sua diciassettesima edizione con la quinta puntata del serale. Dopo due puntate consecutive senza alcuna eliminazione, il cerchio comincia a chiudersi e questa settimana la produzione ha comunicato che ci sarà una doppia eliminazione. Amici 17 serale: ...

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : parole vergognose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Ad Amici 2018 doppia eliminazione come a Ballando con le stelle? Le anticipazioni su sabato 5 maggio : Le anticipazioni di Amici 2018 annunciano una doppia eliminazione, e a Ballando con le stelle succederà la stessa cosa. Perché parliamo anche del programma di Milly Carlucci? Non è un mistero il fatto che, da qualche anno, si parli in primavera della sfida del sabato sera tra Maria De Filippi, con C'è posta per te prima e Amici dopo, e Milly Carlucci con Ballando: difficilmente la Rai riesce a battere Mediaset, ma con le prime puntate del Serale ...

Amici 2018 - Emma sostituisce Alessandra in commissione esterna? : Emma Marrone sostituirà Alessandra Amoroso ad Amici 2018? Potrebbe esserci uno switch tra le due cantanti nella commissione esterna. Alessandra ha dovuto salutare questa avventura, ma sapevamo sin dal principio che non avrebbe partecipato a tutte le puntate del Serale per altri impegni. In questi giorni tutti si domandano chi sarà la sostituta di Alessandra ad Amici 17, però non è detto che verrà chiamato qualcuno a essere il sesto giudice della ...

Verissimo : Silvia Toffanin dedica uno speciale al talent Amici 2018. Dove e quando andrà in onda : Verissimo: Silvia Toffanin, come ogni anno dedica uno speciale Amici 2018 con la presenza di Maria De Filippi e tutti i ragazzi del talent. Appuntamento speciale dunque per il talent show targato De Filippi che ospiterà in studio la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Verissimo: Silvia Toffanin condurrà uno speciale su Amici Il settimanale Chi ha anticipato che in questi giorni si sta decidendo quando registrare una puntata speciale di ...

Amici 2018/ La replica di Alessandra Celentano e la prova proibitiva : Amici 2018, ed. 17: dopo le dure parole di Valentina, Luca e Zic della squadra bianca, arriva la replica di Alessandra Celentano. La prova proibitiva per il nuovo serale.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 06:00:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 3 maggio. Irama si confronta con Warner (sua ex casa discografica) : «Mi risposero chi caz*o sei? Non mi si inc*lava nessuno» : Irama - Amici 2018 In vista della quinta puntata del Serale di Amici 2018, continuano le prove per i ragazzi in gara. I ballerini Luca (Squadra Bianca) e Bryan (Squadra Blu) scoprono una proibitiva di pole dance, coreografata dal direttore artistico Luca Tommassini, che li vedrà l’uno contro l’altro. Assegnazione prova proibitiva di Pole Dance e a mettersi in gioco saranno Bryan e Luca, secondo voi chi avrà la meglio? #Amici17 ...

