Amici 2018-2019 professori | Stefano De Martino entra nel cast?

Amici 2018 anticipazioni - Matteo Cazzato senza contratto discografico : stasera se ne parla in puntata? : Ieri abbiamo appreso una dura realtà ad Amici 2018: Matteo Cazzato non ha ricevuto nessun contratto discografico, le anticipazioni non potevano prepararci a questo. Il cantante salentino ha avuto un percorso complicato nella scuola di Maria De Filippi, è entrato con una band, i Black Soul Trio, e ha proseguito poi come solista, quando gli è stato chiesto di farlo; è arrivato al Serale appoggiato solo da Giusy Ferreri, nella scuola perché al ...

Amici 17 quinto serale riassunto : eliminati - ospiti - esibizioni 5 maggio 2018 : Amici 17 quinto serale riassunto. E’ tornato con un nuovo appuntamento il talent show condotto da Maria De Filippi. La quarta puntata è infatti andata in onda in diretta su Canale 5 sabato 5 maggio 2018. Ecco di seguito tutto quello che è successo durante la serata tra ospiti, eliminati ed esibizioni. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 quinto serale riassunto: i concorrenti in gara I talenti in gara nel quinto appuntamento con il serale di ...

Ufficiale lo speciale di Verissimo su Amici 2018 : svelata la data della puntata : Lo speciale di Verissimo su Amici 2018 è stato reso Ufficiale. Secondo quanto dichiarato da Silvia Toffanin, la puntata dedicata al talent andrà in onda sabato 12 maggio, prima del 6° serale dedicato al programma. Come ogni anno, la conduttrice di Verissimo sarà ospite dello studio del talent per una puntata tutta dedicata ai talenti rimasti in gara dopo l'eliminazione di massa dell'ultimo serale che ha visto uscire dal gioco Valentina, Zic, ...

Amici 2018 - quinta puntata serale : eliminati i più bravi! : Una doppia eliminazione ha caratterizzato la diretta della quinta puntata di Amici 17. Annunciata da Maria De Filippi proprio all’inizio della puntata, in realtà era già prevista, visto che nelle due scorse puntate nessun concorrente era stato eliminato. Tra gli ospiti della serata il famoso chef Antonino Cannavacciuolo e il bimbo fenomeno di Youtube. Ecco i momenti clou della quinta puntata di Amici 17! Amici 2018, Antonino ...

Ascolti TV | Sabato 5 maggio 2018. Ballando con le stelle 20.5% (anteprima 18.5%) - Amici 20.9% : Ivana Trump e Milly Carlucci Su Rai1 la semifinale ella tredicesima stagione di Ballando con le stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. (qui gli Ascolti della semifinale della scorsa stagione). Su Canale 5 la quinta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di ...

Amici 2018 - eliminati quinta puntata : ecco chi è stato fatto fuori Video : Grande attesa questa sera pr la quinta puntata del serale [Video] di Amici 2018. Il talent show di Maria De Filippi si sta avviando verso il giro di boa di questa diciassettesima edizione e dopo ben due settimane dove abbiamo visto che non ci sono stati eliminati dalla gara, ecco che questa sera c'è stata una vera e propria mattanza di concorrenti dalla scuola, i quali hanno dovuto abbandonare immediatamente la gara dopo la prima manche. ecco ...

