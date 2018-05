Amici 17 | proposte discografiche ai cantanti Tre per Biondo | zero per Matteo | è bufera

ilsussidiario

: Durante il pomeridiano di @AmiciUfficiale sono arrivate le proposte delle case discografiche per i cantanti del tal… - AllMusicItalia : Durante il pomeridiano di @AmiciUfficiale sono arrivate le proposte delle case discografiche per i cantanti del tal… - silvia13732911 : RT @LadyFalenaIvana: Emma nonostante non abbia mai presentato un suo inedito e sia mirata a un pubblico internazionale,ha avuto una propost… - amicitrash : Negli anni passati non ho seguito bene Amici come quest'anno e dunque non ricordo, i finalisti nel canto sono sempr… -

(Di venerdì 4 maggio 2018)17, arrivano leaidelle squadre Blu e Bianca. Tre per, nessuna per: web furioso. scoppia la polemica!(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:24:00 GMT)