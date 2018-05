Ambiente | la concentrazione di CO2 nell’atmosfera ha superato per un mese il picco

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) L’Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii, della Scripps Institution of Oceanography, ha scoperto che la CO2 haper tutto ildi aprile lanell’atmosfera di 410 parti per milione, arrivando a un valore medio di 411,24: la soglia dei 410 ppm – spiega il Washington Post – è unstorico giànel 2017, ma è la prima volta, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni, che laresta sopra questo valore per un intero. Ladi anidride carbonica nell’atmosfera era di 280 parti per milione nel 1880, all’inizio dell’era industriale e delle rilevazioni. Nel 2013 è stata superata per la prima volta la soglia dei 400 ppm. L’aumento dellanegli ultimi 60 anni è stato in media di 2,5 ppm all’anno, incrementando dopo il 2010 rispetto al decennio ...