Amanda Steele | social star | «Le mie facce da web»

Amanda Steele - social star : «Il web? Il mio maestro» : Ha appena conseguito il diploma, online, nel frattempo ha superato i due milioni di followers su Instagram (per la precisione è a due milioni e seicento mila a soli 18 anni) ed è stata eletta musa di Bulgari, insieme ad altre giovani leve del mondo social, Madison Beer e Margaret Zhang. Amanda Steele dagli occhioni da cerbiatto incorniciati da lunghe ciglia a ventaglio, bocca piena e carnosa pronta per atteggiarsi per il selfie di turno, altezza ...