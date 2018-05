Allegri come Di Maio e Salvini “Var aiuta” | mesi fa “rovina sport” | calcio o politica

Inter-Juventus - le due squadre a confronto : ecco come Spalletti può fermare Allegri : Inter-Juventus, si avvicina sempre la gara valida per il campionato di Serie A, turno fondamentale per gli obiettivi scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando un buon momento, soprattutto la sconfitta casalinga contro il Napoli ha accentuato la crisi, gli azzurri chiamati dalla trasferta contro la Fiorentina e che assaporano il sorpasso. I bianconeri non possono permettersi un passo falso per non compromettere la corsa ...

Inter-Juventus - Allegri : “Servirà serenità. Ecco come vinceremo lo scudetto. Su Dybala dico…” : Inter-Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani tra Inter e Juventus. SERVIRA’ SERENITA’ “Non dobbiamo essere pensierosi: più lo siamo e meno giochiamo bene. C’è da giocare una partita di calcio. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto delle buone partite. A Crotone abbiamo fatto una brutta partita e abbiam preso un […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: ...

Ten Talking Points - Allegri vincerà e andrà altrove. Metà Serie A fa 0-0 : emozionante come una lap dance di Ettore Rosato : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che beve caffè al ginseng senza zucchero e gluten free. Altre considerazioni. 1. come vi avevo più volte anticipato, la Juve ha vinto ancora lo scudetto. Dopo il delirio per il rigore al 93’ col Real Madrid, l’unico rimasto lucido fino alla fine nella Juve è stato Allegri. Ha tenuto la barra dritta, non ha frignato e ha fatto sì che la squadra arrivasse lucida con la Samp. 1 bis. Allegri vincerà il ...

Juventus - Allegri 'Giocheremo come se fosse una gara secca per cancellare il risultato bugiardo dell andata' : C'è una strategia per un'impresa del genere? 'La squadra si è allenata bene, domani ci vedrà tutto il mondo. Dobbiamo giocare senza pensare: le possibilità sono poche, ma tanto facciamo una grande ...

Napolimania : Sarri è come Allegri - non come Marx : Perché Maurizio Sarri, quello vero e l'unico ufficiale, è come Allegri e come tutti gli allenatori del mondo: è solo uno che vuole vincere o che cerca il massimo risultato possibile. Arrivarci con un ...

DARMIAN ALLA JUVENTUS?/ Allegri avrà il suo terzino : come la prenderanno dall'altra parte della Mole? : DARMIAN ALLA JUVENTUS? Allegri avrà il suo terzino: nuovo colpo dei bianconeri. La società torinese è in pole position per assicurarsi il terzino della nazionale in forza allo United(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:30:00 GMT)