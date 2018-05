Alle elezioni ha vinto il basso Non la destra né la sinistra

Elezioni Ragusa : i bAlletti del centrodestra in attesa del deus ex machina : A Ragusa continuano i balletti del centrodestra in attesa del "deus ex machina". In vista delle Elezioni si attende la trasferta di Miccichè.

Inesauribile Gentilini : a 89 anni si sposa di nuovo e corre Alle elezioni : Inesauribile Gentilini. L'ex sindaco di Treviso Giancarlo, noto per le sue uscite sempre fuori dai confini del politically correct, torna ancora una volta a stupire.Alla tenera età di 89 anni, a soli sei mesi dalla morte della moglie, l'esponente trevigiano della Lega ha deciso di volersi sposare di nuovo. "Sono un uomo che non sa stare da solo, meno che mai a questa età", spiega con candore. Le pubblicazioni, che annunciano le nozze dell'ex ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no Alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

L'uomo che tirò le scarpe a Bush candidato Alle elezioni in Iraq : Sarà un mese di appuntamenti elettorali quello di maggio e tra i Paesi che andranno alle urne c'è anche l'Iraq, i cui cittadini dovranno scegliere i membri del nuovo parlamento. E dove in lizza per un ...

In Turchia Alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si Alleeranno contro Erdogan : Il principale partito di opposizione in Turchia, il Partito popolare repubblicano (CHP, la sigla in turco), si alleerà con altri tre partiti di opposizione alle prossime elezioni parlamentari, convocate anticipatamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan. L’accordo verrà firmato alle 15 The post In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan appeared first on Il Post.

Sarà un governo ponte a guidare l'Italia fino Alle elezioni nel 2019? : “Distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte”. Nell’intervento alle celebrazioni del primo maggio questo passaggio del discorso di Mattarella è da leggere come un appello ai partiti a evitare di guardare al proprio orticello e pensare invece al Paese che solo così “può andare incontro con fiducia al proprio domani”. Il monito sui divari sociali Per il Capo dello ...

Salvini : «Mai con il Pd. I Cinque Stelle con noi o si vada Alle elezioni subito» : Il segretario della Lega è tornato sullo stallo del governo ribadendo il suo «no» alla sinistra ed esortando Di Maio: «Siamo la prima forza del Paese, se non governa con noi si vada ad elezioni». Poi si è detto disponibile a un pre-incarico

Friuli Venezia Giulia : trionfo Fedriga Alle elezioni Regionali 2018/ Risultati - Lega pronta al Governo? : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Massimiliano Fedriga è il nuovo Governatore, crolla M5s, regge il Pd, trionfo Lega e Centrodestra. Salvini è pronto al Governo?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:25:00 GMT)

Paolo Gentiloni - il sondaggio clamoroso : dAlle elezioni a oggi ha guadagnato il 2% di gradimento personale : Gli altri si battono di qua e di là. Dentro e fuori dalle consultazioni, a torno nudo in spiaggia, a fare comizi in tv da Fazio. Lui fermo. O quasi. A seguire gli affari correnti: una composta ...

Elezioni regionali VAlle d'Aosta 2018 : data e orari seggi : A fine maggio si terranno le Elezioni regionali in Valle d'Aosta, terzo appuntamento politico di un certo peso dopo le Elezioni in Molise e in Friuli Venezia Giulia. A seguire la data e gli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali nella regione valdostana. In attesa di conoscere i risultati delle Elezioni in Friuli, ricordiamo che la coalizione del Centrodestra ha vinto in Molise, battendo il Movimento 5 Stelle, che correva da solo, e ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati in diretta : Fedriga oltre il 55% - Pd al 28%. M5s perde 10 punti rispetto Alle politiche : Cala l’affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 quando però si votò in due giornate. Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la supremazia nella ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati dello spoglio : Fedriga oltre il 50% - crollo del M5S| I risultati Alle Politiche 2018 | Regionali ... : Ma, ammesso che esista, il Dio della politica ha fatto del Friuli Venezia Giulia l'ennesimo crocevia decisivo, o presunto tale, per le sorti del futuro governo. Il risultato , le urne si sono chiuse ...

Elezioni in Friuli Venezia Giulia : ha votato il 49 - 04%. Spoglio dAlle 8 di lunedì : Quattro i candidati presidente: Massimiliano Fedriga, del centrodestra, Sergio Bolzonello, del centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera, del M5s e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia

Elezioni in Friuli Venezia Giulia : affluenza del 38 - 37% Alle ore 19 : Quattro i candidati presidente: Massimiliano Fedriga, del centrodestra, Sergio Bolzonello, del centrosinistra, Alessandro Fraleoni Morgera, del M5s e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia