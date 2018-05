Allarme per il bimbo che chiede aiuto

India - nuovo Allarme tempesta per Agra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Autostrade - Allarme per le gallerie liguri. Troppi ritardi per la messa in sicurezza : Una direttiva Ue impone di adeguare i tunnel dei tracciati agli standard europei su ventilazione, aree di emergenza, vie di fuga entro l’aprile del 2019

Ora l'Ue lancia l'Allarme : "Italia a rischio per lo stallo" : L'Unione Europea mette ancora una volta l'Italia nel mirino. E lo fa commentando la situazione politica che sta attraversando il nostro Paese: "L"incertezza politica in Italia è diventata più pronunciata e questo potrebbe rendere i mercati più volatili e mettere a rischio il sentimento economico e i premi di rischio", si legge nelle previsioni di primavera della Commissione Ue. E Bruxelles manda un messaggio molto chiaro a Roma: "I rischi per le ...

Coldiretti : la pioggia è benvenuta per scongiurare l’Allarme siccità al Sud : Non solo danni, la pioggia è benvenuta per scongiurare l’allarme siccità al sud dove nei principali invasi mancano 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’Anbi. Se il settentrione – sottolinea la Coldiretti- ha beneficiato della pioggia e della neve invernale, al sud l’apporto idrico è stato insufficiente, dalla Calabria alla Puglia fino in Sicilia. ...

Bolloré in Allarme per Vivendi : Continua la marcia di avvicinamento all'assemblea Telecom di domani a Rozzano che vedrà contrapposti Vivendi e il fondo Elliott per eleggere la loro lista di candidati e prendere così il controllo ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 3 Maggio : Allarme rosso in Sardegna - arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

'Una pandemia potrebbe uccidere milioni di persone' : l'Allarme di Bill Gates : ... Gates ha dichiarato, sulla base dello studio: "Data la continua emersione di nuovi agenti patogeni, il crescente rischio di un attacco bioterroristico e il modo in cui il nostro mondo è connesso ...

Fao - Allarme contaminazione suolo : “Rischi per la salute umana” : L’inquinamento del suolo rappresenta una preoccupante minaccia per la produttività agricola, la sicurezza alimentare e la salute umana, ma si sa ancora troppo poco sulla portata e gravità di tale minaccia. È l’avvertimento lanciato dal nuovo rapporto della Fao, pubblicato all’inizio dei lavori di un simposio di 3 giorni. L’industrializzazione, le guerre, l’estrazione mineraria e l’intensificazione ...

Taj Mahal - è Allarme per il colore del marmo : la Corte suprema scrive al governo : È uno dei monumenti più famosi e romantici del mondo. Ma è scattato un vero e proprio allarme per il Taj Mahal, il mausoleo costruito ad Agra nel 1632 dall’imperatore mughul Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal, perché il candido marmo che ha contribuito alla sua fama universale starebbe cambiando colore diventando più scuro. E così, prendendo atto delle denunce sul deterioramento del monumento, la Corte suprema ha scritto al governo ...

Sud Africa : sistema di Allarme high-tech per bloccare i bracconieri : Un nuovo sistema di allarme high-tech, progettato da due aziende tecnologiche del Sud Africa e della California, sta aiutando i ranger a bloccare i bracconieri a caccia di rinoceronti e altre specie, secondo quanto riportato da National Geographic. Il dispositivo, Connected Conservation, rileva il movimento umano e le attività sospette nelle riserve. I ranger finora lo hanno utilizzato in una riserva di 135.000 ettari che ha quasi 150 specie di ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton sale al comando della classifica - campanello d'Allarme per la Ferrari? : Il quattro volte campione del mondo, infatti, ha cercato anche nei momenti peggiori di ottenere il massimo. Dopo il secondo posto in Australia, tra Bahrein e Cina, ha stretto i denti, lottato con una ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton sale al comando della classifica - campanello d’Allarme per la Ferrari? : Spesso, per definire una situazione, si va a guardare il proverbiale bicchiere. Mezzo pieno, o mezzo vuoto. Dopo i primi quattro Gran Premio del Mondiale 2018 di Formula Uno non ci sono troppi dubbi su come valutare l’inizio di stagione di Mercedes e Ferrari. Bicchiere mezzo pieno, se non pienissimo, per le “Frecce d’argento”, mezzo vuoto per le “Rosse”. Per quale motivo si possono commentare in queste maniere ...

Emergenza occupazione a Trapani. L'Allarme della Cgil : persi 12 mila posti. Tutti i dati : Una realtà che la Cgil definisce 'drammatica' e che fa di Trapani e del suo territorio un'area in cui l'economia è debole, dove è necessario riattivare i settori peculiari come l'edilizia, il turismo,...