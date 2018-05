Alice nella Città | domenica 6 maggio è l' EFA Young Audience Film Day 2018

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : Italia in trionfo - Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez ci regalano l’oro nella staffetta dopo la doppietta individuale : Ancora una volta è l’inno di Mameli a risuonare a Caldas da Rainha, in Portogallo, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno: Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez, rispettivamente prima e seconda martedì nella finale individuale (ed oro a squadre con Maria Beatrice Mercuri) quest’oggi centrano vittoria e titolo nella staffetta femminile con 1113 punti, precedendo sul traguardo di 4″ la Cina di Yewen ...