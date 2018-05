Alfa Romeo - Il museo di Arese celebra i trionfi alla Mille Miglia

Alfa Romeo Stelvio Sport Edition - la top di gamma Turbo Diesel : ROMA - Dopo l'esclusiva edizione limitata 'Nring' , dedicata alla Stelvio Quadrifoglio in omaggio al record del Nurburgring, Alfa Romeo presenta una serie speciale dedicata al Suv. La Sport Edition , disponibile esclusivamente per la motorizzazione 2.2 Turbo Diesel 210 cavalli abbinato al cambio automatico AT8 e alla trazione integrale Q4, con prezzi a partire da 59.700 euro. ...

Alfa Romeo - ecco la nuova serie speciale Stelvio Sport Edition : Debutta oggi l'inedita Sport Edition , la nuova serie speciale di Stelvio nata per soddisfare i clienti più attenti alla prestazioni ma che non vogliono rinunciare ai massimi...

Alfa Romeo - con la Stelvio il marchio cambia radicalmente pelle : i dettagli : Alfa Romeo vuole tornare agli antichi splendori ed i pareri che arrivano dall'estero sembrano suggerire che la casa italiana sta lavorando nella maniera giusta. In attesa che sia il mercato a dare risposte inequivocabili, ci si rende conto che la politica di sviluppo è radicalmente cambia ta. E' notizia di pochi giorni fa che, ad esempio, Giulietta a dieci anni dall'uscita dal mercato è pronta a proporsi nel 2019 in una veste completamente ...

Stelvio Sport Edition - serie speciale Alfa Romeo che passione" : Il nome ' Sport Edition ', lascia poco spazio all'immaginazione: sull'allestimento top di gamma , quello Executive per capirci, , all' Alfa hanno realizzato una versione specialissima, per accentuare l'anima ...

Nuova Giulietta : la svolta per Alfa Romeo - ecco le immagini del primo crossover : Alfa Romeo vive una fase cruciale. Nei giorni scorsi si è raccontato dell'uscita di scena definitiva della Mito. Secondo le indiscrezioni, una volta cessata la produzione ed esaurite le scorte, sarà difficile tornare a parlare di city car con lo storico brand italiano. La motivazione risiede nella presunta volontà di intraprendere un percorso che porti il marchio a livellarsi verso l'alto, producendo vetture che non sino accessibili a tutti ma ...

Alfa Romeo Stelvio - Debutta la nuova serie speciale Sport Edition : Con un doppio Porte aperte italiano previsto per i weekend del 12-13 e 26-27 maggio l' Alfa Romeo introduce sul mercato la nuova Stelvio Sport Edition . Questa serie speciale sfrutta come base l'allestimento Executive e sarà proposta esclusivamente nella versione 2.2 diesel da 210 CV Q4 con cambio automatico a otto marce a partire da 59.700 euro. Dotazione full optional, infotainment incluso. La Stelvio Sport Edition è caratterizzata dai cerchi di ...

Alfa Romeo - Mito e City Car fuori produzione : scopriamo cos'è previsto in arrivo : Alfa Romeo e Mito. Si tratta di un'accoppiata vincente, dal successo consolidato. Le produzioni degli ultimi anni avevano dato i loro frutti: un veicolo molto apprezzato dai clienti italiani ed esteri. Un prodotto ideato con lo scopo di conquistare il mercato e in un certo qual modo per diversi anni è riuscito nel suo intento, specie per i costi più o meno contenuti rispetto alle rivali. La decisione di produrre un veicolo con caratteristiche ...