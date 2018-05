Alfa Romeo | ecco la nuova serie speciale Stelvio Sport Edition

Alfa Romeo - con la Stelvio il marchio cambia radicalmente pelle : i dettagli : Alfa Romeo vuole tornare agli antichi splendori ed i pareri che arrivano dall'estero sembrano suggerire che la casa italiana sta lavorando nella maniera giusta. In attesa che sia il mercato a dare risposte inequivocabili, ci si rende conto che la politica di sviluppo è radicalmente cambiata. E' notizia di pochi giorni fa che, ad esempio, Giulietta a dieci anni dall'uscita dal mercato è pronta a proporsi nel 2019 in una veste completamente ...

Alfa Romeo Stelvio - arriva la versione speciale Sport Edition : Alfa Romeo lancia la nuova serie speciale Stelvio Sport Edition, dedicata a chi ama le prestazioni, i partcolari vistovi ma senza rinunciare l comfort, sicurezza e dotazioni sofisticate.

Stelvio Sport Edition - serie speciale Alfa Romeo che passione" : Il nome 'Sport Edition', lascia poco spazio all'immaginazione: sull'allestimento top di gamma , quello Executive per capirci, , all'Alfa hanno realizzato una versione specialissima, per accentuare l'anima ...

Nuova Giulietta : la svolta per Alfa Romeo - ecco le immagini del primo crossover : Alfa Romeo vive una fase cruciale. Nei giorni scorsi si è raccontato dell'uscita di scena definitiva della Mito. Secondo le indiscrezioni, una volta cessata la produzione ed esaurite le scorte, sarà difficile tornare a parlare di city car con lo storico brand italiano. La motivazione risiede nella presunta volontà di intraprendere un percorso che porti il marchio a livellarsi verso l'alto, producendo vetture che non sino accessibili a tutti ma ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio crescono - il Biscione va a +11% ad aprile : Il brand Alfa Romeo ha visto incrementare le vendite di automobili in Italia del +11.03% ad aprile, totalizzando 4.428 immatricolazioni. Il contributo della utilitaria Mito andrà facendosi sempre più modesto, visto che nel corso del 2018 sarà abbandonata la produzione di questo modello. Un buon risultato è stato invece raggiunto dalla Giulietta, scelta da 1.919 automobilisti che le consentono di conservare la nona posizione nel competitivo ...

Alfa Romeo Stelvio - Debutta la nuova serie speciale Sport Edition : Con un doppio Porte aperte italiano previsto per i weekend del 12-13 e 26-27 maggio l'Alfa Romeo introduce sul mercato la nuova Stelvio Sport Edition. Questa serie speciale sfrutta come base l'allestimento Executive e sarà proposta esclusivamente nella versione 2.2 diesel da 210 CV Q4 con cambio automatico a otto marce a partire da 59.700 euro. Dotazione full optional, infotainment incluso. La Stelvio Sport Edition è caratterizzata dai cerchi di ...

F.1 Il direttore tecnico Zander lascia la Sauber-Alfa Romeo : Terremoto alla Sauber-Alfa Romeo: il direttore tecnico Jorg Zander ha infatti lasciato il team con effetto immediato. La notizia è stata ufficializzata da un comunicato stampa del team svizzero, che ...

Alfa Romeo - Mito e City Car fuori produzione : scopriamo cos'è previsto in arrivo : Alfa Romeo e Mito. Si tratta di un'accoppiata vincente, dal successo consolidato. Le produzioni degli ultimi anni avevano dato i loro frutti: un veicolo molto apprezzato dai clienti italiani ed esteri. Un prodotto ideato con lo scopo di conquistare il mercato e in un certo qual modo per diversi anni è riuscito nel suo intento, specie per i costi più o meno contenuti rispetto alle rivali. La decisione di produrre un veicolo con caratteristiche ...

Alfa Romeo MITO ESCE DI PRODUZIONE/ Nello stabilimento della Stelvio nascerà l'erede : in arrivo un Suv : ALFA ROMEO MITO ESCE di PRODUZIONE, addio alla citycar ''di design'' torinese: lancia nel 2008 ha sicuramente avuto un impatto molto importante nel mercato automobilistico italiano.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:06:00 GMT)

Alfa Romeo Stelvio - passione senza orpelli : la prova su strada : ROMA - Scendendo dall'abitacolo della Stelvio Super con motore 2.2 Turbo Diesel da 180 cavalli si prova un senso di appetito . Nel senso equino del termine. Perché uno sport utility con l'handling della Stelvio merita una potenza maggiore per esprimersi al meglio ed esaltare la 'meccanica delle emozioni' Alfa Romeo. Ciò non significa sminuire l'elastico e vigoroso 4 ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : l’Alfa Romeo Sauber non è più l’ultima forza del Circus. Ma serve di più da Charles Leclerc : Una delle novità di inizio stagione era certamente il ritorno in F1 del marchio Alfa Romeo, che ha deciso di legare il suo nome a quello della Sauber. Non certo un team di primo livello, e forse nemmeno di secondo, ma tanto è bastato per far tornare a sognare gli amanti del Biscione. Non si è trattato, però, solamente di una mera azione di marketing. L’impegno della casa italiana è attivo, in primis nella motorizzazione, per quanto questa ...

Alfa Romeo Giulia spopola anche ai Driver Power Awards 2018 - Motori e Auto - : Alfa Romeo Giulia ottiene nuovi riconoscimenti dal mondo dei Motori, la berlina del Biscione spopola ai Driver Power Awards 2018 Alfa Romeo Giulia inoltre è anche arrivata terza nella classifica ...